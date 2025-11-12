杉田エースがＭＢＯ発表、ＴＯＢ価格は１７１０円 杉田エースがＭＢＯ発表、ＴＯＢ価格は１７１０円

杉田エース<7635.T>は１２日の取引終了後、創業家によるＭＢＯの一環として、杉田エース取締役副社長の杉田力介氏が代表取締役を務めるＵＭＫ（東京都墨田区）が同社株の非公開化を目指しＴＯＢを実施すると発表した。ＴＯＢ価格は１株１７１０円。



買付予定数の下限は１６８万３０３５株（所有割合３１．３７％）で、上限は設定しない。買付期間は１１月１３日から１２月２５日を予定している。なお、きょう１２日の終値は１２３０円だった。ＴＯＢ成立後、所定の手続きを経て杉田エースは上場廃止となる見通し。杉田エースはＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に応募の推奨を行った。東京証券取引所は１２日、杉田エースを監理銘柄（確認中）に指定している。



出所：MINKABU PRESS