刈り取るたびに畑に響く「収穫の音」。みずみずしさが伝わってきます。

【写真を見る】昨シーズンは1玉約800円の時も… “白菜”ことしの価格は？｢生育が順調で去年に比べてお買い得｣ 愛知･豊田市

（吉田清仁さん）

「これはいい白菜だと思います。3キロ近いと思います」

Q.この時期で3キロというのは？

「大きいと思います」

豊田市北部の猿投地区は、9軒の生産者が白菜を栽培する県内有数の産地。今年は420トンの生産を予定しています。

きのう、収穫が始まった吉田清仁さんの畑でも…



（吉田さん）

「今は少し小ぶりなんですけど」

Q.これで小ぶりなんですか？

「これで2.5キロ弱。大きいものだと4キロは超える」

昨シーズンは1玉約800円…ことしは？

収穫したのは、中心部がきれいな黄色の「黄づつみ」という品種。シャキシャキした食感と甘みが特徴です。今年は秋になっても気温の高い日が続いた影響で、例年に比べ収穫が1週間程度遅れたものの、出来は良いということです。



昨シーズンは全国的な不作で高騰し、名古屋では1玉約800円になったことも。今シーズンの白菜。価格の見込みは？



（吉田さん）

「ことしは台風が来なかったこともあって、全国的に生育は順調にきていると思います。去年に比べるとお買い得」

新鮮な白菜を見分けるポイントを聞いてみました。



（吉田さん）

「時間が経つと切った部分が変色して、ちょっと茶色っぽくなってくる。レタスなどが茶色くなってくるのと一緒」

Q.今年の白菜の出来は？

「バッチリです！これなら買って損はない」



収穫したばかりの白菜の甘さは格別だとか。寒さが本格化するにつれ甘みを増していく白菜。さらにお値打ちとなれば、食卓への出番も増えそうです。