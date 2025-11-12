/

明治安田Jリーグ百年構想リーグ

新ユニフォーム✨

＼



私たちのHOMETOWN

千葉開府900年を記念したユニフォーム



ユニフォーム胸中央部に「千葉開府900年」記念ロゴを、腹部には千葉常胤彫像のシルエットを大胆に配置した特別なデザインとなっています。



詳細はこちらhttps://t.co/Pma1IEbcQt… pic.twitter.com/JcMO5qsbtF