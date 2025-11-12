「めっちゃかっこいい」「黄金期の2005年っぽい」千葉が来季の新ユニフォームを公開!
ジェフユナイテッド千葉とhummel(ヒュンメル)は12日、2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」で着用する新ユニフォームを発表した。
今回は千葉開府900年を記念し、ホームタウン千葉市との深い結びつきとホームタウンへのリスペクトを示したユニフォームデザインとなっている。
フィールドプレーヤー1stは黄色を基調とし、前面に赤いダイアゴナルラインと千葉常胤像のシルエットを配置。シャツの肩から脇部分にかけての切り返しには、千葉市市章をモチーフにした緑を採用している。
また、フィールドプレーヤー2ndは白、GKの1stは赤、2ndは水色がベースカラー。新ユニフォームは、29日にフクダ電子アリーナで行われるJ2第38節・FC今治戦での展示が予定されている。
X(旧ツイッター)でクラブ公式(@jef_united)やヒュンメル公式(@hummel_JP)がユニフォームデザインを公開すると、「めっちゃかっこいい!!」「武将系ユニ」「ジェフ黄金期こと2005年っぽさがあるデザイン」「2005年ユニオマージュ感を感じる」「まってアウェイユニもめちゃくちゃ可愛い」「相変わらず素晴らしいセンス!」「J1の舞台で着れるようにしたいですね」などの声が寄せられた。
/— ジェフユナイテッド市原・千葉【公式X】 (@jef_united) November 12, 2025
明治安田Jリーグ百年構想リーグ
新ユニフォーム✨
＼
私たちのHOMETOWN
千葉開府900年を記念したユニフォーム
ユニフォーム胸中央部に「千葉開府900年」記念ロゴを、腹部には千葉常胤彫像のシルエットを大胆に配置した特別なデザインとなっています。
詳細はこちらhttps://t.co/Pma1IEbcQt… pic.twitter.com/JcMO5qsbtF
ジェフユナイテッド市原・千葉が2026シーズン「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」に着用するユニフォームを発表。千葉開府900年を記念したデザインに:-))https://t.co/jr9H8KdEdl#jefunited #ヒュンメルユニフォーム @jef_united @Chiba_city_PR pic.twitter.com/sryCS3esPr— hummel(ヒュンメル公式 ) (@hummel_JP) November 12, 2025