　ジェフユナイテッド千葉とhummel(ヒュンメル)は12日、2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」で着用する新ユニフォームを発表した。

　今回は千葉開府900年を記念し、ホームタウン千葉市との深い結びつきとホームタウンへのリスペクトを示したユニフォームデザインとなっている。

　フィールドプレーヤー1stは黄色を基調とし、前面に赤いダイアゴナルラインと千葉常胤像のシルエットを配置。シャツの肩から脇部分にかけての切り返しには、千葉市市章をモチーフにした緑を採用している。

　また、フィールドプレーヤー2ndは白、GKの1stは赤、2ndは水色がベースカラー。新ユニフォームは、29日にフクダ電子アリーナで行われるJ2第38節・FC今治戦での展示が予定されている。

　X(旧ツイッター)でクラブ公式(@jef_united)やヒュンメル公式(@hummel_JP)がユニフォームデザインを公開すると、「めっちゃかっこいい!!」「武将系ユニ」「ジェフ黄金期こと2005年っぽさがあるデザイン」「2005年ユニオマージュ感を感じる」「まってアウェイユニもめちゃくちゃ可愛い」「相変わらず素晴らしいセンス!」「J1の舞台で着れるようにしたいですね」などの声が寄せられた。