今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５４円台後半での一段のドル高・円安があるかが焦点となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５４円００～１５５円００銭。



この日は、米政府機関の一部閉鎖の解除期待からドル買い・円売りが優勢となり、一時１５４円７０銭台と約９カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。米政府閉鎖の解除が近づいているとみられており、その場合、発表が再開される経済指標の内容などが注目されそうだ。足もとではドル高・円安が進行しており、このトレンドが継続するかがポイントとなる。今晩はウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁やウォラーＦＲＢ理事などの講演やイベント参加が予定されており、その内容が関心を集めそうだ。







出所：MINKABU PRESS