¥´¥ó¥Á¥ã¤ÎÊ¡ÂÞ¡ÖGong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026¡×¤ÎÃæ¿È¤Ï¡©¹ØÆþÊýË¡¤ò²òÀâ¡ª
¥´¥ó¥Á¥ã¤ÎÊ¡ÂÞ¡ÖGong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026¡×¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃæ¿È¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
¥´¥ó¥Á¥ã¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢HAPPINESS BAG ¸ÂÄê¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡£
¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥´¥ó¥Á¥ã¥«¥é¡¼¤ÎÀÖ¤¤»ý¤Á¼ê¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥í¥´¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
· ¥µ¥¤¥º ¡§¸ý·Â8cm ¡ß ¹â¤µ9.3cm
· ÁÇºà ¡§âï·¾»À¥¬¥é¥¹
· »ÈÍÑ¶èÊ¬¡§Ç®ÅòÍÑ¡¿ÂÑÇ®²¹ÅÙº¹120¡î
¢¨ ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¦Ä¾²Ð¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿©´ïÀö¤¤µ¡¤Î»ÈÍÑ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¥¢¥½¡¼¥È
¥´¥ó¥Á¥ã½é¡¢¤ªÃã¤È¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¡£
¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿ÄÌ¤ê¤â¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¤¬ºî¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¢§¤ªÃã3¼ï¡Ê³Æ4g¡Ë
· °¤Î¤»³¥¦¡¼¥í¥ó¥Æ¥£¡¼
²Ú¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê
· ¥°¥ê¡¼¥ó¥ë¥¤¥Ü¥¹¥Æ¥£¡¼
À¡¤ß¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤Ê¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß
· Ìª¹á¹ÈÃã
ËªÌª¤ä½Ï¤·¤¿²Ì¼Â¤ò»×¤ï¤»¤ë´Å¤¤¹á¤ê¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯
¢§¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ê³Æ14g¡Ë
· ¥Þ¥ó¥´¡¼
· ¥ª¥ì¥ó¥¸¡ß¥Ô¡¼¥Á
· ¥ì¥â¥ó¡ß¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼
¢§¤ªÃã¤È¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
°¤Î¤»³¥¦¡¼¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¡õ¥Þ¥ó¥´¡¼
¥°¥ê¡¼¥ó¥ë¥¤¥Ü¥¹¥Æ¥£¡¼¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¡ß¥Ô¡¼¥Á
Ìª¹á¹ÈÃã¡õ¥ì¥â¥ó¡ß¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼
¢§¤ª¤¤¤·¤¤°û¤ßÊý
¡¥«¥Ã¥×¤Ë¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤òÆþ¤ì¤ë
¢Ç®Åò¤òÃí¤¤¤Ç2Ê¬¤Û¤ÉÂÔ¤Ä
£¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Èº®¤¼¤ë
¢¨¤ªÃã¤òÞ»¤ì¤ëºÝ¤Ï¤ä¤±¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃå¡Ê¥µ¥¤¥º¡§17cm¡ß22cm¡Ë
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¥¢¥½¡¼¥È¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¶ÒÃåÆþ¤ê¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¤ªÃã¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¶ÒÃå¤Ï¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥À¥Ê¡Ê60cm¡ß60cm¡Ë
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥À¥Ê¤Ç¡¢HAPPINESS BAG ¤òÊñ¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤éºÌ¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤â»È¤¨¤ë¼ÂÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
2026 ¤ªÀµ·î¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥É¥ê¥ó¥¯¥Õ¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê5Ëç¡Ë ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Õ¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê5 Ëç¡Ë
Ìó5400±ßÁêÅö¡ª¤ª¹¥¤¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼1ÇÕ¤Ë¡¢ºÇÂç3¤Ä¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥Õ¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤¬5ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Õ¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤â5Ëç¡ÊÌó450±ßÁêÅö¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
¢¨ ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ 2026Ç¯6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨ Í¿Í¥ì¥¸¤Ç¤Î¤ß¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´ÃíÊ¸»þ¤Ë¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤
¥´¥ó¥Á¥ã¤ÎÊ¡ÂÞ¡ÖGong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026¡×¤Î¹ØÆþ¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¡©
¡ÖGong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026¡×¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÈÅ¹Æ¬¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMy Gong cha¡×²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë12»þ¤è¤ê³«»Ï¡£¤Ê¤ª²ñ°÷ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢LEGEND / AMBASSADOR ¤Î¿Í¸ÂÄê¤Ç¡¢11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ 2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä¡£¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦ÀèÃå½ç¤Ç¤¹¡ª
¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ç²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖHAPPINESS BAG 2026¡×¡£
¤¼¤Ò´ü´ÖÃæ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¿·Ç¯¤«¤é²Ú¤ä¤«¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢£¡ÖGong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026¡×³µÍ×
²Á³Ê¡§8200±ß
¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¡ä
°ìÈÌÈÎÇä ¡§2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë12»þ¡Á11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤ÎÁ´´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇÂç3¸Ä¤Þ¤Ç
¡ÊÎã¡§Àè¹ÔÈÎÇä¤Ç2¸Ä¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤Ç¤Ï1¸Ä¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡Ë
¢¨ÀèÃå½ç¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¹ØÆþ»þ¤Ë¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½»½ê°¸¤ËÇÛÃ£¤µ¤ì¤Þ¤¹
¡ÔMy Gong cha LEGEND / AMBASSADOR ÆÃÅµ¡Õ
Àè¹ÔÈÎÇä ¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¡Á11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë 23»þ59Ê¬
¢¨ Àè¹ÔÈÎÇä¤Ï¡¢11·î12Æü12»þ¤Þ¤Ç¤ËÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÊý¤ØLINE¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ëÀìÍÑ¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¹ØÆþ²ÄÇ½
¢¨ 11 ·î11 Æü(²Ð)»þÅÀ¤Ç LEGEND / AMBASSADOR ¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý
¾¦ÉÊÈ¯Á÷ ¡§2026 Ç¯ 1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê
¡ãÅ¹Æ¬ÈÎÇä¡ä
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨ Å¹Æ¬ÈÎÇä¤ÏºÇÂç3¸Ä¤Þ¤Ç
¢¨ Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯»Ï¤Î±Ä¶ÈÆü¤ª¤è¤Ó±Ä¶È»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Î¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ ÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
· ²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¿§¡¢¼Á´¶¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
· Í½¹ðÌµ¤¯¾¦ÉÊ¤Î¿§¡¢¥µ¥¤¥ºÅùµ¬³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
· ¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ç¤ÎÊÖÉÊ¸ò´¹¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó
· ½é´üÉÔÎÉ¤Ç¤Î¸ò´¹¤Î¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊÅþÃå¸å30Æü°ÊÆâ¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤
· ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥ê¡¼¥Õ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
· ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ï¡¢2026Ç¯1·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë¥ê¡¼¥Õ¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ê5¤Î¤Ä¤¯Æü¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥ê¡¼¥Õ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡Ë
· Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Ï¹ØÆþÆüÍâÆü¤Ë¥ê¡¼¥Õ¤òÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹
· ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤ÈÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼õ¤±¼è¤ê»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
