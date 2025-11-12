（ ↑ ）

【東京】雨の日でも濡れずに楽しめるおでかけスポット46選

雨の日でもおでかけの予定は変更したくない！ そんな方へ、今回は、『るるぶ＆more.』でご紹介したなかから、雨の日でも楽しめる東京のおでかけスポットをご紹介します。屋内で遊べる人気のアミューズメント施設やテーマパーク、思い切り体を動かせるレジャー施設から、大人っぽいデートも楽しめる美術館や水族館、プラネタリムのような癒し系スポットまで、雨降りの日でも満喫できるおすすめスポットが満載です！

■参照記事：【東京】雨の日でも濡れずに楽しめるおでかけスポット46選（更新日：2025.04.03）



【スタバ新作グッズ】黒猫にキュン♪ 「ハロウィングッズ2025」が発売！ タンブラーやマグカップなどが勢揃い！

スターバックスでは、「ハロウィングッズ 2025」の販売が2025年10月10日（金）よりスタート。いたずら好きの黒猫をモチーフにしたユーモラスなデザインのマグカップやタンブラーをはじめ、フィギュア付きボトルや3Dデザインのアイテムなど、ハロウィンらしい遊び心のあるアイテムが揃います！

■参照記事：【スタバ新作グッズ】黒猫にキュン♪ 「ハロウィングッズ2025」が発売！ タンブラーやマグカップなどが勢揃い！（更新日：2025.10.09）



【スタバ新作・ハロウィン2025】いたずら好きな“黒猫フラペチーノ”その味は？ 「アサイー ベリー フラペチーノ®」を実食レポート！ おすすめカスタムを徹底紹介

ハロウィン2025年新作のテーマは“黒猫”！！ スターバックスのハロウィンシーズンが2025年10月10日（金）からスタート。新作「アサイー ベリー フラペチーノ®」は、フラペチーノから猫耳がにょきっと生えてるのが魅力♪ いったいどんな味？ さらに「アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー」も同時発売。いつから、いつまで？ カロリーや値段は？など、気になる情報もあわせてご紹介します！

■参照記事：【スタバ新作・ハロウィン2025】いたずら好きな“黒猫フラペチーノ”その味は？ 「アサイー ベリー フラペチーノ®」を実食レポート！ おすすめカスタムを徹底紹介（更新日：2025.10.10）



【新宿ランチ】おしゃれな店13選｜ゆっくり女子ひとりでもOKな穴場カフェも！

あらゆるジャンルのグルメスポットがひしめく新宿！ 今回は『るるぶ＆more.』で過去掲載した記事から、新宿エリアでランチにおすすめのお店をご紹介します。女子会やランチデートにはもちろん、ひとり利用もしやすいカフェまで、メニューやインテリア、コンセプトもおしゃれなお店だけをピックアップ！ 気になるお店を見つけたら、ぜひ出かけてみてくださいね。

■参照記事：【新宿ランチ】おしゃれな店13選｜ゆっくり女子ひとりでもOKな穴場カフェも！（更新日：2025.10.17）



スタバ新作まとめ【2025年11月】｜販売期間やおすすめカスタムも紹介！

日本全国各地で大人気！ シアトル発のコーヒーチェーン店「スターバックス コーヒー ジャパン（Starbucks Coffee Japan）」通称“スタバ”の新商品を、ドリンクやグッズなどのカテゴリー別にまとめてご紹介します。新作フラペチーノやスイーツの季節限定メニュー、オリジナルのマグカップやタンブラーなどのグッズが発売される度に、随時更新していきますので、ぜひ定期的にチェックしてくださいね。

■参照記事：スタバ新作まとめ【2025年11月】｜販売期間やおすすめカスタムも紹介！（更新日：2025.11.01）



【ケンタッキーが食べ放題！ 「KFCレストラン南町田グランベリーパーク店」の価格・メニューを徹底調査

駅直結で、映画館やミュージアムも併設し、一日楽しめるショッピングモール「南町田グランベリーパーク」。人気店が軒を連ねますが、オープン以来、連日行列が絶えないレストランがあります。それがあの“ケンタッキーフライドチキン”をビュッフェで味わうことができる「KFCレストラン（けいえふしーれすとらん ）」です。2025年6月にリニューアルオープンし、より快適になった店内の様子やここでしか味わえない必食メニュー、アレンジまでたっぷりご紹介します。

■参照記事：ケンタッキーが食べ放題！ 「KFCレストラン南町田グランベリーパーク店」の価格・メニューを徹底調査（更新日：2025.10.06）



【最新】大阪で絶対食べたい！ お好み焼きの人気店12店〜エリア別〜

大阪の粉もんグルメの定番といえば「お好み焼き」。これぞ大阪！な超王道店から、ビジュアルも注目の個性派店、地元民にも人気の有名店まで、おすすめのお店をピックアップ。激戦区のミナミ（なんば・道頓堀）、駅近で便利なキタ（梅田・福島）など、エリア別にご紹介します。

■参照記事：【最新】大阪で絶対食べたい！お好み焼きの人気店12店〜エリア別〜（更新日： 2025.05.08）



【大阪】雨の日でも楽しめるおでかけスポット27選

雨の日でも大阪観光を楽しみたい！ 今回は、『るるぶ&more.』でご紹介したなかから、雨の日でも満喫できる大阪のおでかけスポットをご紹介します。「通天閣」や「あべのハルカス」といった大阪観光にはずせない有名スポットや名物劇場から、デートで行きたい体験型ミュージアムや水族館、温泉、ブックカフェなどの癒やしスポット、じっくり鑑賞したい美術館や博物館まで、雨の日でも楽しめるおすすめスポットが満載です！

■参照記事：【大阪】雨の日でも楽しめるおでかけスポット27選（更新日：2025.06.29）



【最新】大阪のたこ焼き店おすすめ14店！ 地元民も納得の名店揃い

なにわグルメのテッパンといえばたこ焼き！ 大阪人にも人気の、選りすぐりのたこ焼き店をご紹介します。大阪のたこ焼きは、だしの利いた生地そのものがおいしく、ソース無しでも味わい深いのだとか。ソース以外にも塩やポン酢、ネギのせなどスタイルも多彩なので、あなた好みの大阪のたこ焼きを探してみてはいかが？

■参照記事：【最新】大阪のたこ焼き店おすすめ14店！地元民も納得の名店揃い（更新日：2025.05.08）



貸切風呂、個室風呂のある関東の日帰り温泉&スパ32選！カップルやお子様連れにもおすすめ！

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア

ゆったりできる温泉＆スパ施設で、日帰りトリップはいかが？ 今回は貸切風呂、個室風呂、家族風呂のある日帰り施設に大注目！ さらに思い立ったらすぐ行ける都心の温泉銭湯や、女子旅にもってこいのエステやサウナ、デートにぴったりの岩盤浴が充実している施設などなど。東京・神奈川・埼玉・千葉から、ちょっと足を延ばして静岡の熱海まで、関東近郊で人気のおすすめ施設を厳選してご紹介します。

■参照記事：貸切風呂、個室風呂のある関東の日帰り温泉&スパ32選！カップルやお子様連れにもおすすめ！（更新日：2025.08.09）



