アウトルック、7-9月期(2Q)経常は51％増益、下期配当を見送り

アウトルックコンサルティング <5596> [東証Ｇ] が11月12日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比24.4％増の2.6億円に伸び、通期計画の5.8億円に対する進捗率は前年同期の42.7％を上回る45.7％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比10.1％増の3.1億円に伸びる計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来17円としていた今期の下期配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常利益は前年同期比50.6％増の1.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の22.5％→31.1％に大幅上昇した。



株探ニュース

