高島礼子、“行列待ち”する「ラーメン愛」にファン驚き…スリムな体型から想像できない“大食い”ぶりも話題

女優の高島礼子が11月9日に自身のInstagramを更新。これまでにたびたび投稿してきた好物のラーメンに関する記述が反響を呼んでいる。

《鞍手町の皆さん 大変お世話になりました 沢山の方々にお集まりいただき ありがとうございます 福岡と言えば 豚骨ラーメン 並んでも食べたい ＃鞍手町 ＃福岡グルメ ＃一双》とつづり、福岡の人気ラーメン店、博多一双の行列に並ぶ自身の写真やラーメンの写真などを添えた。

福岡県鞍手町は町制70周年を迎えたことに加え、戦後80年の節目にあたることから、これに因んだ映画『祈り 幻に長崎を想う刻（とき）』（松村克弥監督）の上映会を町制施行記念行事として11月8日に開催。高島はこの行事に招かれていた。

芸能記者が言う。

「この映画は2021年8月に劇場公開された作品です。被爆後の長崎で焼け落ちた浦上天主堂に残るマリア像を人知れず運び出そうとする2人の女性を描いた人間ドラマで、高島さんは黒谷友香さんとともに主演を務めました。8日は映画上映とともに高島さんと松村監督のトークショーが開かれ、高島さんはトークショーが終わった後に移動して、ラーメン店に並んだのでしょう」

Instagramのコメント欄には、ラーメン店で行列待ちする高島について

《礼子さんめっちゃ並んでますやん》

《ラーメン並びましたか》

《やっぱりラーメンがお好きなんですね》

などと驚きの声があがっていた。

また、高島が5月にアップした、親交のあるロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢プロデュースのラーメン店、天雷軒の行列に並ぶ写真を思い出したファンから

《また並ばれてますね!!皆さんビックリされませんか!?》

という指摘もあった。

高島は1月にもInstagramで《＃ラーメン女子》《＃天雷軒》とハッシュタグを付け《実は、3連チャン ラーメン やっぱりハマりますね》と投稿するなど、ラーメン愛を披露していた。

「高島さんは、ラーメンも含めて食べることが大好きなようで、スイーツやラーメンなどの好物の写真をよくアップしています。投稿を見ると、いつもかなりの量を食べているようなのですが、スリムなスタイルを維持しており、ファンからは《たくさん食べているのに不思議》といったコメントも寄せられています。その声に答えるように、かつて高島さんは《食べたら動く》と投稿しており、大食いしても、その分たくさん動いてカロリーを消費しているのかもしれません」（前出の芸能記者）

高島のラーメン愛と大食いぶりが今後も注目を集めそうだ。