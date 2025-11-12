[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇152銘柄・下落129銘柄（東証終値比）
11月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは315銘柄。東証終値比で上昇は152銘柄、下落は129銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は58銘柄。うち値上がりが31銘柄、値下がりは17銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9221> フルハシＥ 1462 +300（ +25.8%）
2位 <1841> サンユ 1550 +300（ +24.0%）
3位 <7718> スター精 2112 +400（ +23.4%）
4位 <5596> アウトルック 1591 +300（ +23.2%）
5位 <9322> 川西倉 2150 +400（ +22.9%）
6位 <4570> 免疫生物研 632 +100（ +18.8%）
7位 <6676> ＢＵＦ 4280 +585（ +15.8%）
8位 <3670> 協立情報通信 2394 +243（ +11.3%）
9位 <438A> インフ 1326 +126（ +10.5%）
10位 <4980> デクセリ 2580 +217.0（ +9.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7320> Ｓｏｌｖｖｙ 1722 -449（ -20.7%）
2位 <387A> フラー 1772.1 -330.9（ -15.7%）
3位 <6433> ヒーハイスト 423 -64（ -13.1%）
4位 <4419> フィナＨＤ 1086 -162（ -13.0%）
5位 <9337> トリドリ 2495 -370（ -12.9%）
6位 <5991> ニッパツ 2580 -338.0（ -11.6%）
7位 <6907> ジオマテック 1275.5 -156.5（ -10.9%）
8位 <8107> キムラタン 39.2 -4.8（ -10.9%）
9位 <6338> タカトリ 1355 -153（ -10.1%）
10位 <338A> ゼンムテック 6280 -680（ -9.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8591> オリックス 4119.9 +181.9（ +4.6%）
2位 <2413> エムスリー 2220 +90.5（ +4.2%）
3位 <8309> 三井住友トラ 4489 +115（ +2.6%）
4位 <4704> トレンド 7855 +100（ +1.3%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 1822.1 +19.6（ +1.1%）
6位 <9984> ＳＢＧ 22060 +150（ +0.7%）
7位 <4755> 楽天グループ 1046.7 +6.7（ +0.6%）
8位 <7733> オリンパス 2126.2 +12.7（ +0.6%）
9位 <6954> ファナック 5240 +29（ +0.6%）
10位 <8316> 三井住友ＦＧ 4300 +20（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9147> ＮＸＨＤ 3110 -158.0（ -4.8%）
2位 <2503> キリンＨＤ 2320 -15.0（ -0.6%）
3位 <4902> コニカミノル 644.2 -3.2（ -0.5%）
4位 <4061> デンカ 2406.6 -11.4（ -0.5%）
5位 <9021> ＪＲ西日本 3011 -13.0（ -0.4%）
6位 <7735> スクリン 11810 -50（ -0.4%）
7位 <6758> ソニーＧ 4669 -17（ -0.4%）
8位 <3407> 旭化成 1266 -4.5（ -0.4%）
9位 <8267> イオン 2380 -8.0（ -0.3%）
10位 <4063> 信越化 4585.5 -11.5（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9221> フルハシＥ 1462 +300（ +25.8%）
2位 <1841> サンユ 1550 +300（ +24.0%）
3位 <7718> スター精 2112 +400（ +23.4%）
4位 <5596> アウトルック 1591 +300（ +23.2%）
5位 <9322> 川西倉 2150 +400（ +22.9%）
6位 <4570> 免疫生物研 632 +100（ +18.8%）
7位 <6676> ＢＵＦ 4280 +585（ +15.8%）
8位 <3670> 協立情報通信 2394 +243（ +11.3%）
9位 <438A> インフ 1326 +126（ +10.5%）
10位 <4980> デクセリ 2580 +217.0（ +9.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7320> Ｓｏｌｖｖｙ 1722 -449（ -20.7%）
2位 <387A> フラー 1772.1 -330.9（ -15.7%）
3位 <6433> ヒーハイスト 423 -64（ -13.1%）
4位 <4419> フィナＨＤ 1086 -162（ -13.0%）
5位 <9337> トリドリ 2495 -370（ -12.9%）
6位 <5991> ニッパツ 2580 -338.0（ -11.6%）
7位 <6907> ジオマテック 1275.5 -156.5（ -10.9%）
8位 <8107> キムラタン 39.2 -4.8（ -10.9%）
9位 <6338> タカトリ 1355 -153（ -10.1%）
10位 <338A> ゼンムテック 6280 -680（ -9.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8591> オリックス 4119.9 +181.9（ +4.6%）
2位 <2413> エムスリー 2220 +90.5（ +4.2%）
3位 <8309> 三井住友トラ 4489 +115（ +2.6%）
4位 <4704> トレンド 7855 +100（ +1.3%）
5位 <1963> 日揮ＨＤ 1822.1 +19.6（ +1.1%）
6位 <9984> ＳＢＧ 22060 +150（ +0.7%）
7位 <4755> 楽天グループ 1046.7 +6.7（ +0.6%）
8位 <7733> オリンパス 2126.2 +12.7（ +0.6%）
9位 <6954> ファナック 5240 +29（ +0.6%）
10位 <8316> 三井住友ＦＧ 4300 +20（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9147> ＮＸＨＤ 3110 -158.0（ -4.8%）
2位 <2503> キリンＨＤ 2320 -15.0（ -0.6%）
3位 <4902> コニカミノル 644.2 -3.2（ -0.5%）
4位 <4061> デンカ 2406.6 -11.4（ -0.5%）
5位 <9021> ＪＲ西日本 3011 -13.0（ -0.4%）
6位 <7735> スクリン 11810 -50（ -0.4%）
7位 <6758> ソニーＧ 4669 -17（ -0.4%）
8位 <3407> 旭化成 1266 -4.5（ -0.4%）
9位 <8267> イオン 2380 -8.0（ -0.3%）
10位 <4063> 信越化 4585.5 -11.5（ -0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース