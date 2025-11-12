　11月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは315銘柄。東証終値比で上昇は152銘柄、下落は129銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は58銘柄。うち値上がりが31銘柄、値下がりは17銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9221>　フルハシＥ　　　　 1462　　+300（ +25.8%）
2位 <1841>　サンユ　　　　　　 1550　　+300（ +24.0%）
3位 <7718>　スター精　　　　　 2112　　+400（ +23.4%）
4位 <5596>　アウトルック　　　 1591　　+300（ +23.2%）
5位 <9322>　川西倉　　　　　　 2150　　+400（ +22.9%）
6位 <4570>　免疫生物研　　　　　632　　+100（ +18.8%）
7位 <6676>　ＢＵＦ　　　　　　 4280　　+585（ +15.8%）
8位 <3670>　協立情報通信　　　 2394　　+243（ +11.3%）
9位 <438A>　インフ　　　　　　 1326　　+126（ +10.5%）
10位 <4980>　デクセリ　　　　　 2580　+217.0（　+9.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7320>　Ｓｏｌｖｖｙ　　　 1722　　-449（ -20.7%）
2位 <387A>　フラー　　　　　 1772.1　-330.9（ -15.7%）
3位 <6433>　ヒーハイスト　　　　423　　 -64（ -13.1%）
4位 <4419>　フィナＨＤ　　　　 1086　　-162（ -13.0%）
5位 <9337>　トリドリ　　　　　 2495　　-370（ -12.9%）
6位 <5991>　ニッパツ　　　　　 2580　-338.0（ -11.6%）
7位 <6907>　ジオマテック　　 1275.5　-156.5（ -10.9%）
8位 <8107>　キムラタン　　　　 39.2　　-4.8（ -10.9%）
9位 <6338>　タカトリ　　　　　 1355　　-153（ -10.1%）
10位 <338A>　ゼンムテック　　　 6280　　-680（　-9.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8591>　オリックス　　　 4119.9　+181.9（　+4.6%）
2位 <2413>　エムスリー　　　　 2220　 +90.5（　+4.2%）
3位 <8309>　三井住友トラ　　　 4489　　+115（　+2.6%）
4位 <4704>　トレンド　　　　　 7855　　+100（　+1.3%）
5位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 1822.1　 +19.6（　+1.1%）
6位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　22060　　+150（　+0.7%）
7位 <4755>　楽天グループ　　 1046.7　　+6.7（　+0.6%）
8位 <7733>　オリンパス　　　 2126.2　 +12.7（　+0.6%）
9位 <6954>　ファナック　　　　 5240　　 +29（　+0.6%）
10位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 4300　　 +20（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9147>　ＮＸＨＤ　　　　　 3110　-158.0（　-4.8%）
2位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2320　 -15.0（　-0.6%）
3位 <4902>　コニカミノル　　　644.2　　-3.2（　-0.5%）
4位 <4061>　デンカ　　　　　 2406.6　 -11.4（　-0.5%）
5位 <9021>　ＪＲ西日本　　　　 3011　 -13.0（　-0.4%）
6位 <7735>　スクリン　　　　　11810　　 -50（　-0.4%）
7位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 4669　　 -17（　-0.4%）
8位 <3407>　旭化成　　　　　　 1266　　-4.5（　-0.4%）
9位 <8267>　イオン　　　　　　 2380　　-8.0（　-0.3%）
10位 <4063>　信越化　　　　　 4585.5　 -11.5（　-0.3%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース