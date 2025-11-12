俳優・モデルの中条あやみが11月11日、Instagramを更新。

《我が家のホームパーティーにようこそ〜》

とつづり、4枚の写真をアップした。都心のタワーマンションの上層階の部屋で、中条は肩を出したデザインのブラウスにワイドジーンズというカジュアルな衣装。続けて、《うちでゆっくり 今夜の第6話みてって〜》とつづっている。出演中のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系、以下『じゃあつく』）の宣伝を兼ねた投稿だったようだ。

11月11日夜に放送された同ドラマの第6話では、勝男（竹内涼真）が友人の椿（中条）に誘われ、ホームパーティーに参加する場面があった。中条のInstagramの写真は、その撮影場所で撮られたものだろう。

「『じゃあつく』では、勝男と椿はマッチングアプリで知り合います。恋愛には発展しませんでしたが、お互いに『別れた相手が忘れられない』と意気投合。以後、気の合う友人となります。椿は通販会社の社長で、思ったことはなんでもズバズバと口に出すタイプ。勝男にとっては良き相談相手で、今後は彼の背中を押す重要なキャラクターとなりそうです」（テレビウオッチャー）

そんな椿＝中条に、Xでは

《中条あやみさん…ドラマのキーマンかも?? 演技好きだな》

《『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の中条あやみが好きすぎてニコニコしちゃう 爆美女がちょっとポンコツでチャーミングなのずるい》

など、支持する声が多い。

『じゃあつく』第6話の視聴率は8.1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区・以下同）。これまで最高だった第5話の7.0％をさらに1.1ポイント上回り、番組最高を更新した。TVerのお気に入りも156万超となっており、秋ドラマでは2位の『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）の105.7万を大きく引き離し、独走状態だ（11月12日時点）。

主人公の運命はもちろん、そこに中条演じる椿はどう関わるのか。今後の楽しみは尽きない。