財政難で‟身を切る”決断です。鈴木知事は12日、知事や副知事など特別職の給料と幹部職員の一部で管理職手当の削減を行うと発表しました。



（鈴木知事）

「本県の財政状況は、持続可能な財政の再建に向けた取り組みが急務な状況となっております。まずは知事である私や副知事などの特別職の職員が自らの給与を削減し、財政健全化に向けて取り組むことといたします」



12日の会見で給料の削減を発表した鈴木知事。





静岡県によりますと、知事の給料は月額134万9000円副知事は月額110万2000円ですが、知事は給料の10パーセント、副知事･教育長は7パーセント、そのほか常勤特別職は5パーセントを削減するということです。ボーナスにあたる期末手当については削減の対象外となっています。このほかに課長級以上の幹部職員の一部で、管理職手当を5パーセント削減するということです。給料削減を実施する背景には、県の2026年度の当初予算編成に向けて、財源不足が640億円に上ることが判明するなど、厳しい財政状況があります。（鈴木知事）「もうここ数年ですね、毎年500億以上ですね、歳入不足が生じておりまして。まず、この集中的な改革期間の間にですね、資金手当債によらない財政運営ができる。中長期的にですね、健全化に向けた取り組みをしていきたいという風に思っております」実施時期は2026年1月から2027年の3月までで、関連の条例案を12月の県議会に提出する予定です。