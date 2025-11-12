三谷商、上期経常を一転5％増益に上方修正・最高益更新へ

三谷商事 <8066> [東証Ｓ] が11月12日大引け後(17:35)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の135億円→162億円(前年同期は153億円)に20.0％上方修正し、一転して5.3％増益を見込み、6期連続で上期の過去最高益を更新する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の314億円(前期は336億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する中間純利益は、建設資材や石油製品などの需要の減少が想定よりも落ち込まなかったこと、スパイス事業において販売が好調であったことなどから、前回公表値を上回る見込みであります。通期連結業績予想につきましては、前回公表の予想を据え置くことといたします。今後の状況に応じて、業績予想の修正が必要と判断した場合には、速やかに公表いたします。

