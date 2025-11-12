ÁêÀî¼·À¥¡Öº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¥¤¥¨¥â¥óµÈ°æÏÂºÈ¤È¤Î2¥·¥ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶»¥¢¥Ä¡Ö¥Ç¥«¤¤¡×¡Öµ®½Å¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÀî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥¨¥â¥ó¤ÎµÈ°æÏÂºÈ¤µ¤ó¤È²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE¡¡YELLOW¡¡MONKEY¡×¤ÎµÈ°æÏÂºÈ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖµÈ°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤·¤ÆÄº¤¡¡¼ã¤«¤ê¤·Æü¡¹¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²»³Ú¤È¤½¤Î»Ñ¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»É·ã¼õ¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤â´èÄ¥¤ë¤¾¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥¤¥¨¥â¥ó¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ªÆó¿Í¡×¡ÖÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó&µÈ°æÏÂºÈ¤µ¤ó¤ÎÆüËÜ¤Î²»³Ú³¦¤òºÌ¤ëÄ¶ºÇ¹â¤Î2Shot¡×¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡2¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖµÈ°æ¤µ¤ó¤Î±óÎ¸µ¤Ì£¤Î±¦ÏÓ¤¬¡Ä¡¡¥¦¥±¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ªÂç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤¬¡×¡ÖµÈ°æ¤µ¤ó¥Ç¥«¤¤¤Í¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£