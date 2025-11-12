Hi-STANDARD、コンビニでステッカーを印刷して新曲「Song About Fat Mike」が聴ける“ネットワークプリント”を利用した試聴キャンペーン開始
Hi-STANDARDが、11月26日に発売する『Screaming Newborn Baby』に先駆け、ネットワークプリントを利用した試聴キャンペーンを開始した。
11月10日に東京メトロ新宿駅 メトロプロムナード内の壁面に4000枚以上のNFC スマートステッカーを大量に貼り付け「スマホにタッチして新曲が聴けるステッカー」の配布（ピールオフ広告／剥がして持って帰れる仕様）を実施。第2弾としてCDショップで115店舗でスマートポスターの掲載を開始したキャンペーンを展開したが、今回は、ネットワークプリントを利用した試聴キャンペーンが実施された。
ファミリーマート・ローソン・ポプラグループ・ミニストップにて、ネットワークプリントサービスを使用してステッカーのプリントアウトが可能。店頭のマルチコピー機のタッチパネルで「ネットワークプリント」を選択し、下記ユーザー番号を入力した後、「シール紙」を選択。その後「写真プリント」から「L判」サイズを選択し、「余白あり」で印刷完了となる。
◆ ◆ ◆
◾️「Song About Fat Mike」試聴キャンペーン
ユーザー番号：TUDYTC5KNC
2025年11月15日（土）12時頃まで有効
◆ ◆ ◆
試聴できる楽曲スマートステッカー、スマートポスター同様、9月24日の生配信で生演奏で披露された「Song About Fat Mike」。この楽曲は2024年に惜しまれながらも解散し、Hi-STANDARDを世界にフックアップしたU.S PUNKの中心的存在、NOFXのFAT MIKEに向けた楽曲だという。SNSキーワードはScreaming Newborn Babyを短縮した「#SNB」だ。今回のキャンペーンもぜひチェックしていただきたい。
◾️ミニアルバム『Screaming Newborn Baby』
2025年11月26日（水）リリース
品番：PZCA-119 価格：\2,200（税込）
配信：未定
収録曲
1.Song About Fat Mike
2.Our Song
3.Moon
4.A Ha Ha
5.Book Of Revelation(Cover)
6.Stand By Me
◆“スマートステッカー”概要
・掲出場所
新宿駅メトロプロムナード（丸ノ内線 新宿駅〜新宿三丁目駅を結ぶ地下通路）
※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。通行の妨げにならないようご配慮をお願いいたします。