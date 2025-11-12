JFKの孫のジャック・シュロスバーグ氏が米下院選出馬へ/Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc./Getty Images

（CNN）米国の故ケネディ元大統領の孫、ジャック・シュロスバーグ氏がニューヨーク市の選挙区から米連邦議会下院選に出馬すると発表した。ケネディ氏の直系の子孫が選挙に臨むのは初めて。またケネディ家の一族から出る最も新しい候補者でもある。

シュロスバーグ氏は自身の出馬表明動画の中で、「この国は転換期を迎えている」と主張。

「あらゆるレベルで危機的状況にある。（トランプ大統領の）『大きくて美しい法案』が引き起こす生活費の高騰、勤労世帯が頼りにしている医療、教育、保育といった社会保障制度の歴史的な削減、そして腐敗の危機だ」と述べた。

その上で、物価高に焦点を当てながらトランプ氏を批判。「彼は大統領執務室の中から勝者と敗者を選んでいる。これは資本主義ではなく縁故主義であり、危険な人物が三権すべてを掌握する憲法上の危機に他ならない。彼は市民から公民権を剥奪（はくだつ）し、批判する者を黙らせている」と糾弾した。

シュロスバーグ氏は、ニューヨーク州第12選挙区選出のジェリー・ナドラー下院議員（引退）の後任として立候補している。

出馬表明に先立ち、シュロスバーグ氏はCNNに対し、自分は「新世代」を代表する民主党員だと語った。ソーシャルメディアで広く拡散する本人の動画は、非常に自由奔放かつ型破りな内容で知られる。2024年の選挙で民主党が敗北した後、党の改革を声高に訴える存在として頭角を現してきた。

元駐日米大使のキャロライン・ケネディ氏を母に持つシュロスバーグ氏は32歳。CNNの取材に対し、第35代大統領を務めた祖父には「自然な形で」敬意を表するつもりだと語った。大統領としての祖父は「型破り」だったとも言い添えた。

オンラインやメディアへの露出において、シュロスバーグ氏は世代交代を訴える民主党の若手進歩派と歩調を合わせている。先日のニューヨーク市長選では、当選を果たした民主党のゾーラン・マムダニ氏を支持。対立候補のアンドリュー・クオモ前ニューヨーク州知事は祖父ケネディ氏の姪（めい）に当たるケリー・ケネディ氏の元夫だが、シュロスバーグ氏はそうした事情を全く意に介さない姿勢を示していた。