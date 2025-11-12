白鳥玉季、人生初の“金髪”に挑戦！ 岩田剛典主演『金髪』場面写真解禁
岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が主演する映画『金髪』より、白鳥玉季が人生初の”金髪”に挑んだ新場面写真が解禁された。
【動画】”金髪デモ”拡大中！ 『金髪』フェイクニュース動画
坂下雄一郎監督がオリジナル脚本も手がけた本作は、日本独特のおかしな校則、教師のブラックな職場環境、暴走するSNSやネット報道という社会問題を背景に、大人になり切れない教師が、生徒たちの金髪デモに振り回されながらも成長（＝自分がおじさんであることを自覚）していく様を、皮肉と愚痴と笑いを交えて描く。
教師役は初という岩田が挑んだのは、爽やかで生徒に好かれる素敵な教師…かと思いきや、若手でも中年でもない年頃で自分を客観視できていない“イタい”中学校教師・市川。“金髪デモ”を発案した市川の生徒・板緑役に白鳥玉季、市川の恋人・赤坂役に門脇麦。そのほか、山田真歩、田村健太郎、内田慈が脇を固める。
監督を務めるのは、常にシニカルな目線で人間の愚かさを笑いに昇華させてきた、コメディ映画の新世代を担う坂下雄一郎。『決戦は日曜日』に続き、自身が執筆したオリジナル脚本の映画化となる。
このたび、世間を騒がせる前代未聞の“金髪デモ”の首謀者であり、主演・岩田が演じる中学校教師・市川が担任を務めるクラスの生徒・板緑を写した新場面写真3点が解禁された。演じる白鳥は、本作で人生初の金髪に挑戦しているのだが、「本当は金髪に染めたかったのですがうまく染まらず…金髪のウィッグを着用しています」と少し残念そうに話していた。
学校の校則に疑問を抱き、校則変更の申し立てのため同クラスの生徒に声をかけ、ある日クラスの生徒全員で“金髪”に変身して登校するという“金髪デモ”を企画した板緑。場面写真では、金髪生徒集団とともに登校する場面や、担任・市川に対して大人顔負けの講義をする姿、さらには自身の思惑通りと言わんばかりの満足げな表情を見せるシーンなど、さまざまな金髪姿を披露している。
オーディションでこの役を勝ち取った白鳥について、坂下監督は「難しい役どころなので、とにかく演技が上手い方を探していました。見た目はまだ子どもだけど、言動は大人。白鳥さんは見事に演じてくださいました」と大絶賛の言葉を贈っている。
10月27日に開催された第38回東京国際映画祭のレッドカーペットでも、“金髪に制服姿”で登場し、強い印象を残した白鳥。現在放送中の日曜ドラマ『ぼくたちん家』でも重要な役を担う彼女の今後にも注目したい。
あわせて白鳥がナレーションを担当するフェイクニュース動画が到着した。金髪姿に続き、ナレーション初挑戦となる白鳥は、劇中で巻き起こる“金髪デモ”と、そのデモが世間に与える大きな影響をニュース風に読み上げている。さらには「Kinpatsu！ニュース」と題したフェイクサイトも登場!?
果たして、教育委員会や保護者、報道番組までも巻き込む前代未聞の事態に発展する中、岩田演じる市川先生は、この騒動を収束へと導くことができるのか。
映画『金髪』は、11月21日より全国公開。
