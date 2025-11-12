ベルトスクロールアクション『ラッシング・ビート エックス』、発売日が2026年3月19日に決定 サントラCD付きムック本と特製スチールケースがセットの限定版も登場
ベルトスクロールアクションゲーム『RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brothers（ラッシング・ビート エックス リターン・オブ・ブロウル・ブラザーズ）』（Nintendo Switch 2／PS5／Xbox Series X|S／Steam）の発売日が、2026年3月19日に決定した。
【写真】本日21時からは開発陣による2Pの模様を紹介する生放送も配信
本作は、ジャレコが90年代に家庭用ゲーム機でリリースしていた『ラッシング・ビート』シリーズの流れを汲む最新作で、シリーズ2作目『ラッシング・ビート乱』と3作目『ラッシング・ビート修羅』の間をつなぐストーリーが描かれる。個性の異なる6人のキャラクターが操作可能で、簡単操作のオートコンボを軸に爽快なアクションが楽しめる。
本日11月12日より、Nintendo Switch 2（ゲームカード版）とPS5のパッケージ版の予約が開始に。通常版のほか、本作のBGMに加えて、歴代『ラッシング・ビート』シリーズや関連ジャレコ作品からのセレクト楽曲も収録したCD付きスペシャル冊子＆特製スチールブック（ケース）が付属する数量限定版の予約も開始となった。また、併せて本作の爽快な格闘アクションにフォーカスした最新トレーラーも公開された。
さらに、本日の21時からは、本作の予約開始を記念してシティコネクション公式生放送番組「はしとま」が配信。開発ディレクターとプランナーによる2Pプレイの模様が紹介されるぞ。
『RUSHING BEAT X: Return Of Brawl Brothers（ラッシング・ビート エックス リターン・オブ・ブロウル・ブラザーズ）』は、2026年3月19日発売。
