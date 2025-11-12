目玉に掲げる｢重点支援地方交付金｣の拡充 専門家はどう評価する？消費税減税については｢財源確保ができず厳しいのでは｣ 高市総理の物価高対策
以前からの政府最大の課題だった物価高対策。実行するのは、いわば当たり前ですが専門家の評価は。
（東海東京インテリジェンス・ラボ 細井克己シニアアナリスト）
Q.前政権からの変化は？
「内容的にはそんな大きな変化はない。継続というところ。打ち出し方のうまさはある」
電気・ガス料金の補助については、ことし1～3月と夏にも行われましたが、「さらに深掘りする」と高市総理は強調しています。
（細井シニアアナリスト）
Q.重点支援地方交付金への評価は？
「東海地方は景気がいいので、消費を喚起させる動きではなく、ほかのところに使われる可能性がある。地方ごとの課題を解決させる地方交付金はありかなと思う」
消費税減税は…「財源確保ができず厳しいのでは」
一方、度々取り沙汰される「消費税減税」については。
（細井シニアアナリスト）
Q.消費税減税の実現は？
「やっぱり財源確保ができないので、厳しいのではないか」
こうした中で懸念も…
（細井シニアアナリスト）
「積極財政によって金利上昇や円安が進んで輸入物価の上昇が、今後リスクとして挙げられる」
いずれにせよ、生活が上向いたと国民が実感できるのか。政権の今後はその一点にかかってきます。