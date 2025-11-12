西新宿でアートイルミ「シンジュクネオンウォーク」大みそかにはカウントダウンイベントも開催
【女子旅プレス＝2025/11/12】東京・西新宿エリアでは、体験型アートイルミネーション「シンジュクネオンウォーク（Shinjuku Neon Walk）」を、2025年11月27日（木）〜2026年1月7日（水）まで点灯。大みそかにはカウントダウンイベント「Happy New Year Tokyo 2026」も開催される。
「シンジュクネオンウォーク」は、歴史・伝統・文化が重なり共存する東京で、最先端の技術を駆使した唯一無二のアートイルミネーションが体験できるイベント。
中央通り歩道部（新宿副都心4号街路）に設けられた4つのゾーンで構成され、幻想的な光のアート作品が体験できる。
AIが参加者自身の映像を変容させるインタラクティブな作品「Transformirror （TOKYO NIGHTTIME PROJECT ver. ）」、街路樹の明かりがオーロラレーザーと融合する「Light Seeds -星が舞うヒカリの世界-」、神社の茅の輪くぐりに見立て光で表現する「EDO GATE -時を灯す扉-」、縁起の良い言葉をネオンアートで表現した「Lucky Neon Art -笑う門には福来る-」など個性ある作品が展開される。
またイルミネーションと連動して、デジタルマップ／デジタルスタンプラリー企画や、一部日程で「Neo ネオン屋台（キッチンカー）」が登場。「手巻き寿司」など江戸の文化を感じさせるグルメや、東京・新宿にゆかりのある地場メニューが楽しめる屋台が出店する。
12月31日（水）は、東京の伝統と革新をテーマにした、ここでしか体験できない華やかなカウントダウンイベント「Happy New Year Tokyo 2026」を開催。
世界的なクリエイターが参加する豪華な内容で、世界的アーティスト蜷川実花 with EiMによる華麗なプロジェクションマッピングや、バーチャルシンガー・初音ミクの最先端イマーシブライブ、ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ゴーちゃん。による「カワイイダンスショー」、ブレイクダンサーShigekixによるパフォーマンス、次世代型パフォーマンスチーム・MPLUSPLUS DANCERSによる光と音のショーを予定。イベントの模様はYouTubeでのライブ配信も予定されている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
日時：2025年11月27日（木）〜2026年1月7日（水）16:30〜22:00
※11月27日（木）は 17:30頃〜点灯予定／12月31日（水）は25:00まで
場所：中央通り歩道部（新宿副都心4号街路）
日時：2025年12月31日（水） 23時30分〜24時10分頃
※22時よりプロジェクションマッピングメドレーやサンリオキャラクターによる
グリーティング等のプレイベントを実施予定
当日受付：21:30から開始（予定）
