◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ プロアマ戦（１２日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

２２歳の誕生日だった１１日にプロ転向を表明した中野麟太朗（早大４年）が１２日、プロアマ戦で最終調整し、プロデビュー戦に向けて意気込みを語った。

２３年の日本アマチュア選手権を制した中野は１１日に太平洋クラブとスポンサー契約し、プロ転向を表明した。予選ラウンドはツアー２０勝の石川遼（カシオ）、賞金ランク１位の生源寺龍憲（しょうげんじ・たつのり、フリー）と同組。「注目組に入れてもらえるのもあまりなかった。絶対に緊張もするし、それがいい方向に転がるように準備するだけ」と言い切った。

石川とは１１日のプロ転向会見前にクラブハウスのトイレでバッタリ対面した。「ペアリングお願いします、この後に記者会見です…と伝えたら、『光栄です』と言われちゃった。こっちが光栄ですとう感じです。本当に気さくで、石川遼さんがいつまでも人気なんだなと感じた。そういう選手になりたい」と笑みを浮かべた。

１８５センチ、９５キロの恵まれた体格で豪快なドライバーショットが武器だが、気温が低い御殿場でラウンドを終え「キャリーで１０〜１５ヤード飛んでない気がする」と警戒する。プロ初戦に向けて「ここでオーバーをほとんど打ったことはないけど、練習ラウンドをしている感じでは全然（オーバーを」）打ちそうな感じはある。とにかくアンダーを目指したい。一生に一度のデビュー戦なので、思いっきりやりたい」と声を弾ませた。