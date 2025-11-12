「急に寒い！」なに着る？→【無印良品】へ！ 今すぐ買い足したい♡「秋冬アイテム」

急に寒くなったと感じる今日この頃。朝晩の冷え込みも気になり始め、あたたかい服が今すぐ欲しい！ そんなときは【無印良品】をチェックしてみて。シンプルで着回しやすく、デイリーコーデに活躍してくれそうな「秋冬アイテム」が豊富です。今回は、落ち着いたデザインで大人世代にも取り入れやすい、持っていると重宝しそうなトップスとアウターをご紹介します。

ほどよいゆるさの上品見えニット

【無印良品】「婦人 ウールローゲージクルーネックセーター」\12,900（税込）

ほどよくゆるめの編地で、軽やかに着られそうなニットトップス。やや透け感のある素材で、重たくなりがちな秋冬コーデに抜け感をプラスしてくれます。デニムパンツでカジュアルに、スカートを合わせてフェミニンにと幅広いコーデを楽しめそうです。

落ち着きブラウンで大人っぽく

【無印良品】「婦人 ヤク混タートルネックセーター」\9,990（税込）

タートルネックで首まであたたかそうなブラウンのニットトップス。落ち着いたトーンで大人っぽく上品な印象に。ほどよくゆとりのあるシルエットで、きれいめにもカジュアルにも着回しやすい一枚です。シックな色合いとシンプルなデザインで、アクセサリーや小物を引き立ててくれそう。トレンド感のあるチェックなど、柄物のボトムスと合わせてもおしゃれに決まるかも。

きれいめコーデにも合うコンパクトブルゾン

【無印良品】「婦人 ウール混ナッピングショートブルゾン」\24,900（税込）

ふんわりとした素材感がやさしげな印象のブルゾン。気軽に羽織りやすく、肌寒い日に重宝しそうです。コンパクトな丈感で、ロングスカートやワイドパンツなどボリュームのあるボトムスとも好相性。大人のきれいめコーデにもカジュアルさをプラスしてくれます。もこもこした素材の可愛らしさで、ラフになりすぎないのも魅力。デイリーに使いやすく、一枚持っていると頼れる存在です。

さっと羽織れるきれいめコート

【無印良品】「婦人 カシミヤ混ダブルブレストコート」\29,900（税込）

襟のないデザインが、すっきり見えを叶えてくれそうなコート。Aラインのシルエットで、自然ときれいめに着られそうです。長めの丈感で体型カバーも期待できます。Vネックが上品な印象で、オンオフ問わず使えるのも魅力。急に寒いと感じるときにも、さっと羽織るだけでサマになるきれいめコートです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N