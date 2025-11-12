日本維新の会の藤田文武共同代表（44）が12日、国会内での定例会見で「金輪際、出禁にさせてもらいました」として、公設第1秘書が経営する会社兼自宅マンション敷地内に侵入したと藤田氏が指摘するフリージャーナリストと、動画を公開したネットメディアを出入り禁止にしたことを明らかにした。



藤田氏は、自身の公金還流疑惑をめぐる4日の会見で、ネットメディアの記者に対して、フリージャーナリストの名を挙げ「マンションの動画出されていましたね？オートロックの中に勝手に入っているんですよ。彼は所属しているんですか？」などと詰問。建造物侵入で「犯罪行為」だと主張した。



この日、記者団から「その後どうなりましたか？」と問われた藤田氏は「秘書の会社の方で、警察に通報して、警察は動いているのは事実なんですが、その後は報告を受けていないんでわからないんですよ」と回答した。



その上で、フリージャーナリストから、藤田氏が「犯罪行為」と発言したことに撤回、謝罪を求める質問状が届いたことに触れ「それに対して、オートロックの中に入っていないやの、なんかいろいろおっしゃられていて、うちに質問状が来たんですが、ちょっとなんかわからない話で。もう動画にも映っている話なので。オートロックがないとか言ってんのかな。いや…ないっていうか、自分が撮っている中にあるんですけど。だからちょっとよくわからない」と反論した。



藤田氏は「なんか否認されているようなので、私たちはそういうリスクも勘案して、その方と一緒に」と、動画を公開したネットメディアも出禁にした理由を説明した。



（よろず～ニュース編集部）