

Setouchi Contemporary2025

音楽、自然、文化を融合したフェス「Setouchi Contemporary」が、11月15日、16日、岡山県玉野市の温泉施設「たまの湯」の周辺で開かれます。

玉野市の活性化を図ろうと岡山市のイシカワホールディングスなどで組織する実行委員会が企画したもので、国内外のアーティストによる「ミュージックフェス」と、全国の名店が集まる「ライフスタイルマーケット」の2イベントで構成されます。

15日の「ミュージックフェス」には韓国の人気バンド「SE SO NEON」、ボーカルの磯野さんが玉野市出身のバンド「YONA YONA WEEKENDERS」、海外からも注目される「SIRUP」、歴史上の人物などを歌詞に織り込む独自の世界観で絶大な支持を集める「水曜日のカンパネラ」など10組が出演します。

15日、16日に開催される「ライフスタイルマーケット」には、ラーメンやベーカリー、スイーツなどのグルメやファッションのブースおよそ70店舗が出店します。

「ミュージックフェス」は一般の前売り券が7800円、当日券が8500円、「ライフスタイルマーケット」は入場無料です。