「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日、発表され、阪神からは村上頌樹投手（投手部門）、坂本誠志郎捕手（捕手部門）、大山悠輔内野手（一塁部門）、中野拓夢内野手（二塁部門）、佐藤輝明内野手（三塁部門）、近本光司外野手（外野部門）、森下翔太外野手（外野部門）が受賞した。

村上、佐藤輝、森下は初、坂本、大山、中野は２年ぶり２回目、近本は５年連続５回目の受賞。同一チームによる７人の受賞は２００４年の中日（６人）を超えてセ・リーグ史上最多で、虎ジャックとなった。

７人の受賞を受け、藤川監督は「当たり前のことを当たり前にやっていく、凡事徹底でやってますから」と語る一方で、その難しさにも言及。「その中に心の揺れ動きもなかったというところはエラー数であったり、７つのポジションでゴールデングラブ賞が取れたというところですから、ファンの方を不安にさせるというか、グラウンドをざわつくようなプレーがなかったというか、普通にやっていれば十分。すばらしいと思います」と称賛した。

４０本塁打を放った佐藤輝は、守備面でも大きく改善。積み重ねや継続する大事さに触れ、「やはり意識せずに通り過ぎることですね。小さなことを。エラーするとかしないというのは小さなことですから。それを日々、真ん中に持ってくるということではなく、普通にまっすぐ野球人生を歩んでいたら、そりゃエラーすることもあるだろうし、ファインプレーすることもあるだろうし、何も気にせず野球人生をまっすぐ歩んでいくことができれば、そういう結果がたまにはご褒美としてついてくるというかね。それが良かったんじゃないですか」と語った。

昨年は近本のみ。前回リーグ優勝した２３年は５人（坂本、大山、中野、木浪、近本）だった。