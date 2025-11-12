J3鹿児島は12日、公式サイトを更新。7月5日に発生したアカデミーバス交通事故に関して当該バスの運転手が、過失運転致傷（居眠り運転）の疑いにより、今後検察による捜査が行われる見込みとなったことを報告した。

クラブは「2025年7月5日に発生したアカデミーバスの交通事故において、選手およびご家族の皆様をはじめ、日頃よりクラブを応援してくださる皆様、そして関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしていますことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。

そして「標記の事故（下記概要）につきまして、当該バスの運転手が、過失運転致傷（居眠り運転）の疑いにより、今後検察による捜査が行われる見込みとなりましたことをご報告申し上げます」とし、「今回の事態を厳粛に受け止め、交通安全講習会の実施や、AIドライブレコーダーの導入など、再発防止策の徹底と全社的な安全運行管理の強化に努めてまいります」と再発防止を誓った。

事故は今年7月5日の午前8時頃に鹿児島市内で発生。乗車人数は運転手1名およびクラブU−15チーム所属の選手10名で、「バス運行中の居眠り運転により対向車線に進入。歩道に乗り上げた後、電柱に衝突。なお、現段階では、アルコールの影響や薬の服用、過労が原因とはされておりません」と説明した。

これにより、バスに乗車していた11名全員が救急搬送され、選手3名が骨折、運転手含む8名が打撲・裂傷などの怪我を負った。

なお、当該運転手については事故翌日より勤務停止としており、10月31日付で当該運転手との業務委託契約を解除したことも発表された。