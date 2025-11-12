〈「藤井先生にニヤッとされて…」将棋知識ゼロの中年女性→藤井聡太の『推し活』にどハマり…総額1500万円以上を費やしたマダム（54）が語る“お金の出どころ”と“使い道”〉から続く

藤井聡太八冠が誕生した2023年、「ユーキャン新語・流行語大賞」では「観る将」という言葉がトップ10入りを果たした。「観る将」とは、将棋の対局を「観る」ことをメインとしている新しい将棋ファンのことを指し、藤井聡太（現＝竜王・名人）の八冠ロードの最中に急増したとされている。

そうした「観る将」の一人が「将棋マダムのブログ」を運営する将棋マダム（54）である。これまで藤井聡太の「推し活」に、なんと1500万円以上を費やしたという。彼女はなぜそこまで藤井聡太を推すのだろうか。知られざる「観る将」の世界について話を聞いた。（全2回の2回目／最初から読む）



推し活費用の総額は1500万円以上

――棋士の「推し活」で、どのような瞬間がいちばん楽しいですか？

将棋マダム 仲間と一緒にご飯を食べているときですかね。就位式や前夜祭って、一流ホテルのコース料理が食べられるんですよ。みんなとあれこれ感想を言い合いながら食べているときがいちばん楽しいです。私は貧乏性だから、自分からは一流ホテルのコースなんて食べに行きませんから。

――「推し活」をしていなかったら、絶対に行かないようなところにも行くようになった？

将棋マダム そうです。鹿児島県指宿市の「日本最南端のJRの駅（西大山駅）」も行ったんですよ。タクシーに乗って「幸せを届ける黄色いポスト」の写真も撮ってきたんです。（北海道）小樽の運河も見に行きましたし。将棋がなかったら、ずっと家に籠もっていて、病気になっちゃうんじゃないかなって思ってます。

――アイドルやアニメの「推し活」と違い、一回一回の支出額が大きいですね。

将棋マダム 将棋会館建設のクラウドファンディングも、6期までで合計300万円くらい払ってます。東西の将棋会館に私の名前のプレートが貼ってあるのが、ちょっとした自慢ですね。

――これまで総額でどれくらい使いましたか？

将棋マダム 1500万円はいっていると思います。

――コロナ禍以降の期間で、それだけの金額を使ったんですか？

将棋マダム 本格的に活動するようになったのは2021年からですから、実質4年くらいですかね。

――それだけのお金を使うことに躊躇はなかったのでしょうか？

「早死すると思っているんですよ」

将棋マダム 住宅ローンの返済が終わっているから、本当に各種税金と生活費くらいしかかからないんですよ。その生活費も質素ですし。それに子供もいないから、資産を残す必要もないんですよね。

――なるほど。

将棋マダム 変な話をして申し訳ないんですけど、私、自分では早死すると思っているんですよ。大病もしましたし、80歳、90歳までは生きられないだろうな、と。

お金は棺桶に入れられないじゃないですか。あの世まで持っていけるものでもないし、それだったら有意義にお金を使って、みんなとワイワイ楽しくやって思い出を作れたらいいかな、って思っています。

――将棋マダムさんがそれだけ「推し活」をしていることに対して、旦那さんの反応は？

将棋マダム やっぱり将棋は勝負事ですから、応援している棋士の方が負けたときには私の機嫌は悪くなります。旦那からは「藤井くんが負けるとあんたの機嫌が悪くなるから、負けてもらったら困るんだよね」とは言われてますね（笑）。

そういうときは、推し仲間がいると助かります。「みんな辛いかもしれないけどご飯食べて帰ろう」みたいに、気が紛れるんですよ。まあ、うちの旦那はパソコンを自作するのが趣味なので、「俺も新しいパーツ買おうかな」って言ってます。

「若いファンはいませんね」

――逆に「こういうことは止めておこう」みたいな、自制されていることはありますか？

将棋マダム 偶然、対局前の棋士に会場の外でお会いしても、こちらから話しかけることはしないと決めています。あと、棋士の方とツーショットを撮影する機会があっても、自分からは体を寄せないようにしています。フレームに収まるために、向こうから少し体を傾けてくることはありますけど、こちらからは……。

棋士は芸能人ではないので、ファンサービスを求めるのは違うと思うんですよ。そういった暗黙の了解を知らない若いファンは、ツーショット撮影のときに、アイドルみたいに指ハートをやってもらおうとして、連盟の方に怒られていますね。

――現場に足繁く通っていると、若いファンが増えたと実感します？

将棋マダム 若いと言っても、20代の子はいませんね。20代の若い子が将棋に来るわけがないんですよ。それこそ藤井先生の八冠ロードの最中はチケットも争奪戦だったし、ファンが増えたと実感していました。

どうもフィギュアスケートから流れてきている方が多かったですね。高橋大輔選手や羽生結弦選手を応援していたけど、彼らが現役を引退したのでこちらに来た……みたいな。あとは宝塚好きも多いです。

――将棋ファンの総数は増えました？

将棋マダム いや、最近は減ってきてます。あれだけ争奪戦だったチケットが、普通に手に入るようになりました。今まで来ていた人たちが来なくなって、いつもいる人だけが残った感じですね。

「結局、お金が続かないんですよ」

――それはなぜでしょう？

将棋マダム 結局、お金が続かないんですよ。チケット代が高くなったり、あるいはクラファンでお金を出すのが当たり前になったり、将棋ファンのあいだでお金の使い方がバブルになり、金額設定もインフレ化したんです。

「昔は大盤解説なんかタダだったのに、なんで金払わなきゃいけないんだ」みたいに言う人もいて、藤井ファンが逆恨みされることもあるわけですよ。

でも、お金が続かなくなってきた人たちが、脱落してきています。争奪戦をしていた相手は「どこに行ってしまったの？」って感じですよ。明らかに減っているので、連盟の方は危機感を持ったほうがいいんじゃないか、とさえ思っています。

「優秀な息子」という感覚で見ている

――最近は将棋マダムさんも、自分で将棋を指す「指す将」にもなったそうですね。

将棋マダム そうなんですよ。それまでは駒の動かし方とか、最低限のルールを知っているだけだったんですけど。今は月謝を払って、指導棋士の方にオンラインで教えてもらっています。今は二枚落ちで教えてもらっています。

――きっかけは？

将棋マダム 大盤解説を見ていても、何について話しているのか、わからなかったからです。私はSEをやってまして、もともとロジックで考えるタイプですから、分からないことはとりあえず調べたくなるんですよね。何が分からないのか分からないままだと気持ち悪いじゃないですか。せっかく将棋に興味を持ったんだから、と。

――棋士の「推し活」をする人の中には、将棋をまったくやらない人もいるんですか？

将棋マダム やる人と、やらない人に分かれますね。将棋を指さないファンだと、藤井先生のことを「聡ちゃん」と呼ぶ人もいます。もちろん応援の仕方は人それぞれですけど。私としては棋士の方々の才能を愛していますから、そういうファン活動もあるんだなぁという思いです。

――将棋マダムさんにとって、藤井聡太はどういう存在ですか？

将棋マダム 人として尊敬していますよ。23歳でよくあそこまで自分をコントロールできるな、と。

――長く追ってきた将棋マダムさんの目から見て、世間が思い描く藤井聡太像と、実際に接して感じた印象で違いはありますか？

将棋マダム 世間がイメージしているよりも、ずっと気が強いですね。それから、駄目なときにはガクッとしたり、割とわかりやすいんですよ。ポーカーフェイスという感じではないです。そうですねぇ……私は藤井先生のお母様と同い年なので、「優秀な息子」みたいな感覚で見ているのかもしれません。

――ここまでのめり込むとは思っていましたか？

将棋マダム まったく思っていませんでした。最近は「まあ、本人の顔を見に行くか」くらいのテンションで行っていますね。旦那からは「そんなに会いに行ったら飽きるんじゃない？」と言われましたけどね（笑）。なんというか、「乗りかかった船」みたいな感じではあります。

「無理してまでやるべきじゃない」

――将棋マダムさんにとって「推し活」とは何でしょうか。

将棋マダム 最近の若い子がホストとかアイドルにハマって「推し活」をするのは、承認欲求が関係すると言われていますよね。「自分を認めてほしい」みたいな気持ちが、どっかにあると思うんですよ。でも私の場合は、注目されたくてやっているわけじゃないんです。

一人でいることが好きなので、どちらかといえば「私の世界に入ってこないで」といった気持ちがあります。だからまあ、（藤井聡太の推し活が）なかったとしても生きていけるんですよね。

だから……ちょっとサムい言い方をすると、お笑いコンビ「モンスターエンジン」のネタの「暇を持て余した神々の遊び」みたいなところはあって（笑）。別に家でテレビを観ているだけでもいいし、（推し活は）やらなくてもいいことですから。時間とかお金とか、自分で都合がつけられない人は、無理してまでやるべきじゃないですよ。

――今後のご予定は？

将棋マダム 私の「推し活」のスタートが叡王戦だったので、叡王戦の見届け人はもう一度やってみたいですね。

あと、来年の1月に竜王就位式があるんですけど、藤井先生が防衛すれば永世竜王になるんですよ。いま読売新聞がその竜王戦（第38期竜王戦七番勝負）を応援するクラウドファンディングをやっていまして、20万円以上のコースだと、棋士の先生と卓を囲んで直接お話しできるリターンも用意されています。私も希望のコースに参加できることになり、ワクワクしていますね。

――20万円ですか……。

将棋マダム 何を話そうか、今から楽しみにしています。

