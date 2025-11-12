サッカー韓国代表として、シドニーオリンピック、アテネオリンピック、「２００２ ＦＩＦＡ 日韓ワールドカップ」などに出場し、現在は解説者をはじめ、マルチタレントとして活動しているイ・チョンス（李天秀＝４４）が、詐欺容疑で告訴されたと現地で報じられる中、告訴人と合意し事件が集結したと７日、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。

記事によると、イ・チョンスの所属事務所・ＤＨエンターテインメントが「告訴人と、円満な合意が成立した」「今回の事件は、事実関係の確認をする過程で、誤解の生じた部分が明らかになった」と公式声明文を出したという。

そして「告訴人が、内容の一部を誤って認識していたことを認め、イ・チョンスに詐欺や欺く意図がなかったことを納得してくれた」「該当事件は円満に解決されたので、不要な臆測記事の拡散は控えるようお願いしたい」と伝えたとした。

これに先立ち４日、イ・チョンスの知人は「１８年１１月に『生活費を貸してほしい』と依頼され、９回にわたり１億３千万ウォン（約千三百万円）を貸したが、返済されていない」「投資すれば収益金を配分すると勧誘され、５億ウォン（約５千万円）を投資したが、元本はもちろん、収益金も受け取っていないまま、連絡が途絶えた」として、イ・チョンスを告訴したことが伝えられていた。