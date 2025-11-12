【密着】海から現れた“2トン”のごみ｢伊豆半島の海ゴミ一掃プロジェクト｣海洋ごみ問題に取り組む｢MORE企画｣を取材(静岡)
「美しい海を残したい」という思いから伊豆の海で清掃活動を行う人たちがいます。その活動に密着すると、普段は見えない港の海中から、驚くほど大量の大型ごみが回収されました。
10月16日、静岡･伊豆市にある土肥港に多くダイバーが潜り、行われていたのは海中清掃。
海の中から次々と「自転車」や「家電製品」など不法投棄されたとみられる様々なゴミが運び出されました。
伊豆半島の海ゴミ一掃プロジェクト
これは「MORE企画」という環境保全団体が行った「伊豆半島の海ゴミ一掃プロジェクト」で、「美しい海を残したい」という思いから、4年前に3人のダイバーがこの団体を立ち上げ、伊豆半島を中心に海中の清掃活動をしています。
この団体の代表を務めるのが伊東市に住む白井ゆみさんです。
（NPO法人 MORE企画 白井 ゆみ 代表）
「普段、ダイビング・海水浴・サーフィンで見ることができない海のエリアにごみがたまっているのを目の当たりにして、そこのエリアはダイバーにしか拾えないところなので、海中清掃をしようと思った。」
この港では、普段は潜ることができませんが、今回は特別な許可を得て海の中へ潜りました。
白井さんたちは持続可能な活動を目指し、プロダイバーに報酬を支払い、海中清掃への協力を依頼。外部からの支援や助成金などを活動費に充てています。
普段は見えない海の中から現れたごみの量は
地上からは気づくことができませんが、実は港の海中には大量の大型ごみが積み重なっていました。それは、一人では持ち上げられない重さのものや家電製品にタイヤなど様々。
これらのごみにロープにくくり付け、1つずつ順番に引き上げていきます。
（ダイバー）
「ものすごいです、いろいろな種類のごみが山積みになっていて、びっくりした。」
わずか4時間の活動で、大きなブルーシートを埋め尽くすほどのごみを回収しました。その重さは約2トンです。
授業の一環で見学に来ていた地元の小学生は「（地元の）海がきれいと知っていたけれど、実は汚いというのがわかった。」と話し、別の小学生も「陸に比べたら海の方がごみが多いと思う」と驚いた様子でした。
不法投棄されたとみられる大量のごみに、清掃を手伝った地元漁師は「こんなにごみがあったのかという感想と、これからもきれいにできることは続けていきたいですね。なかなか素人が潜ってできることではない」と衝撃を受けていました。
活動で回収した家電製品などは、伊豆市が協力する形で処分され、担当者は「土肥地区には『土肥リサイクルセンター』もあり適正に処理ができる場所がある。不法投棄することなく処理していただきたい」と適正なごみの処分を呼び掛けています。
海洋ごみを出さないために何ができるか
白井さんたちがこれまでに回収したごみは、陸も合わせると1年半で10トン以上。きれいな海を目指すためにも、普段からごみの行方を意識してほしいと訴えます。
（MORE企画 代表 白井 ゆみさん）
「まずは、こんなにごみがあったんだということを知っていただきたい。このごみは1つ残らず人間が作って誰かが買って使ったものであることは確か、自分たちが何か買い物をする時とか、何か作り出す側であれば、その最後の行方を考えた上で、作ったり手に入れたりするという意識を持つところからかなと思う」
白井さんたちは、12月2日にも下田港で海中清掃を実施する予定で、陸上など協力してくれるボランティアを募集しているということです。