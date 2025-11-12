¡Ú½éÂÐ·è¡Û¹â»Ô¼óÁêVSÏ¡çÖµÄ°÷¡ÄÎ¢¶âµÄ°÷¿Í»ö¡ÖÇò»æ²½¡×¤òµñÈÝ¡¢¡ÚÌÔÄÉµÚ¡Û¶¦»º¡¦ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤ÈÏÀµÄ²áÇ®¤Ç¥ä¥¸¹çÀï
12Æü¤«¤éÉñÂæ¤ò»²µÄ±¡¤Ë°Ü¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¡£
¹â»Ô¼óÁê¤È¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ñÀ¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖµÄ°÷¤¬¡È½éÂÐ·è¡É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¡çÖµÄ°÷¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Ë¿¼ÌëÈÖÁÈ¤´°ì½ï¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¯¼£¿®¾ò¤äÀ¯ºö¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢¿´¤«¤é¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¹â»Ô¼óÁê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ä¤êÈ´¤¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç°ì½ï¤Ë»Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£
Ï¡çÖ»á¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÎ¢¶âµÄ°÷¡É¤Î1¿Í¡¢º´Æ£·¼»²µÄ±¡µÄ°÷¤ò½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¹¥È¤Î´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÄÉµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦Ï¡çÖ»²±¡µÄ°÷¡§
ÉÔµºÜµÄ°÷¤òÅÐÍÑ¤·¤¿¡¢¤È¤ê¤ï¤±Áªµó¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤º´Æ£´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ò¤Ê¤¼Ç¤ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¡Êº´Æ£ÉûÄ¹´±¤¬¡ËÆàÎÉ¸©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤«À³Ê¤ò´Þ¤á¤Æ¤è¤¯¾µÃÎ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ª¤ÎÄË¤¤¤³¤È¤âÄ¾¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¿¼¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦Ï¡çÖ»²±¡µÄ°÷¡§
»ä¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤µ¤ó¤Î¿Íºà¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËË³¤·¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â¾¤Ë¤âÍ¥½¨¤Ê¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿Í»ö¤¤¤Ã¤¿¤óÇò»æ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
°ìÅÙÇ¤Ì¿¤·¤¿¤â¤Î¤òÇò»æ¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¯¼£¤È¥«¥Í¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò½ä¤ê¡¢¸·¤·¤¤ÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
11Æü¤ÏÌîÅÞ¤Î½÷ÀÅÞ¼ó¡¦¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤È·ã¤·¤¤ÏÀÀï¤òÅ¸³«¡£
»ö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÀè½µ¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö¤ä¤Ï¤êÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö°ì¹ñ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬¹ñ²ñ¤Î¾ì¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢Í»ö¤Î¶ñÂÎÎã¤òÁÛÄê¤·¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ë¡¢¤³¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤¬·³»öÅª´íµ¡¤ò¤¢¤ª¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯¸À¤½¤Î¤â¤Î¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¤´»ØÅ¦¤Î»ä¤ÎÅúÊÛ¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î½¾Íè¤ÎÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å±²ó¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦»ºÅÞ¡¦ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¡§
ÁíÍý¤ÏÌäÂê¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´íµ¡¤ò¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò°ì¹ñ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬¹ñ²ñ¤Î¾ì¤Ç¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤¬ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤êÊ¿ÏÂÅª¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£²æ¤¬¹ñ¤Î½¾Íè¤«¤é°ì´Ó¤·¤¿Î©¾ì¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ÇËÉ±ÒÈñ¤òGDPÈæ2¡ó¤Ø°ú¤¾å¤²¤ëÌÜÉ¸¤òÁ°ÅÝ¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ä¡£
¶¦»ºÅÞ¡¦ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¡§
·ûË¡¤Ë¤â¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤â¡¢Êë¤é¤·¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤Ë¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÌó¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬ÆÍÁ³¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Þ¤ÇÁÈ¤ó¤Çº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë2¡ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡£¤³¤ì°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ç¤¤¤¯¤éÀÑ¤ßÁý¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
Îã¤¨¤Ð¥É¥í¡¼¥óÂÐ½èµ¡ºà¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¼«±ÒÂâ¤Î³èÆ°´ðÈ×¤Î¶¯²½¡¢¼«±ÒÂâ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÅª´ðÈ×¤Î¶¯²½¡¢¼«±ÒÂâ¤Î±¿ÍÑÂÎÀ©¤ÎÁá´ü³ÎÊÝ¤Ê¤É´Þ¤á¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê·ÐÈñ¤Î·×¾å¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ªÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤ÐËÉ±ÒÂç¿Ã¤ËÅúÊÛ¤ò¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ï¡Öº£À¤³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾õ¶·¤Ï¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¥É¥í¡¼¥óÂÐ½èµ¡ºà¡¢¤½¤·¤ÆºÒ³²ÂÐ½èµ¡ºà¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¡¢²ÃÂ®¤·¤Æ¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ä¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÅú¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ªËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬Àè¤Û¤É¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£2¡óÁ°ÅÝ¤·¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡¢·Ç¤²¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡§
¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÀï¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ½»»¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÓÃæ¡¢»ÞÌîÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤¬¡ÖÉÔµ¬Â§È¯¸À¤Ï¿µ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ä¤¸¤òÃí°Õ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦ÀïÁè¤Î½àÈ÷¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£·ûË¡¾å¤Îµ¬Äê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅúÊÛ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ï¼çÂÎÅª¤Ê³°¸òÅØÎÏ¡£ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤¬ÀäÂÐ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÉÕ¤½¾¤Ã¤Æ¡¢·³»öÎÏ¶¯²½¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¤µ¤é¤ËÄÉµÚ¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö³°¸òÅØÎÏ¡¢³°¸òÅØÎÏ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³°¸ò¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤À¤ÈÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤Ç¤âÀïÁè¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó40Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿ÏÀÀï¡£
Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ï13Æü¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£