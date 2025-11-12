¡Ö¤¹¤²¤¨¿·Á¯¡×Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢¸ø³«Îý½¬¤Ë°æ¾åÂó¿¿¿Ø±Ä»ë»¡¤âÁ´³«¡Ö±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¤¡×Âç¶¶¥¸¥àÂ¦¤Ï¼ý³Ï¡ÖÊÑÂ§Åª¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Îº¢¤Ë¶á¤¤¡×
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬£±£²Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î½êÂ°¥¸¥à¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¸å½é¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤Ç¡¢Æ±£²°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤È¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤È¤¤¤¦ÃíÌÜ¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬Ìó£±£°£°¿Í½¸·ë¡£¤µ¤é¤ËÂç¶¶¥¸¥à¤ÎÁê¼ê¿Ø±Ä¤«¤é£³¿Í¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿Ãæ¡¢¥·¥ã¥É¡¼£³¥é¥¦¥ó¥É¤Î¸å¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±£´°Ì¥»¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤òÁê¼ê¤ËËÜµ¤¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò£²¥é¥¦¥ó¥É´º¹Ô¡£¤µ¤é¤Ë°ÀÀ¸Î´´²¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á£±¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤¤¡¢¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤«¤ÄÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤Æ°¤¤ò½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¿Ø±Ä¤«¤é¤ÎÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤¿Å·¿´¤Ï¡Ö¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÂç¶¶¥¸¥à¤Î¡ËÀÖ¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ç¡ÊÌÜÎ©¤Ä¤·¡Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¤Î»ë»¡¡Ë¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤Ê¤È¡£¥¥Ã¥¯¤Î»þ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¹Í¤¨¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë±£¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉáÄÌ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤²¤¨¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÎý½¬¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤Ê¤É¤Î¡ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡»ë»¡¤ò½ª¤¨¤¿Âç¶¶¥¸¥à¤ÎËÌÌîÎÉ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¡ÊÅ·¿´¤Ï¡ËÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ÏËüÁ´¡×¤È°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤«¤é¾¯¤·±ó¤¶¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÊÑÂ§Åª¤ÊÆ°¤¤Ë¤ï¤¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Îº¢¤ÎÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£°æ¾å·»Äï¤Î¤¤¤È¤³¤Î°æ¾å¹À¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¡ÖÂçÊÑ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼ý³Ï¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥àÆ±»Î¤ÎÀ¤³¦Àï¤È¤¢¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ø¤Î»ÉµÒ¤È¤·¤Æ³×Ì¿¤ò»Ö¤¹Å·¿´¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæÅª¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤Ð°æ¾å·»Äï¡£¤½¤³¤ò²õ¤·¤¿¤¤¤·¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¡¢¡ÖËÍ¤¬¤³¤³¤Ç¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£À¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¼«Éé¤Ï¤¢¤ë¡×¤Èµ¤±ê¤ò¾å¤²¤¿¡£