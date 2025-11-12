永田聖一朗、洋画のような世界観の美麗SHOTに釘付け！カナダを舞台に多彩な魅力が光る

株式会社KADOKAWAは、2026年1月30日に『永田聖一朗 Holiday-ish Photobook』（仮）を発売する。

【写真】美しいフェイスラインが際立つ横顔SHOTなども公開

ミュージカル『刀剣乱舞』シリーズでの村雲江役や、『仮面ライダーガッチャード』での鳳桜・カグヤ・クォーツ／仮面ライダーレジェンド役で知られる永田が、このたびバケーションをテーマにしたHoiliday-ishフォトブックを発売する。

本作では、カナダ・トロントを中心にロケを行い、ノスタルジックな洋画のような世界観で、多彩な魅力をおさめた。

また、本人直筆のダイアリーも収録予定で、隣同士で過ごしたひとときが思い出されるようなエモーショナルな1冊となっている。

【永田聖一朗 コメント】

こんにちは！永田聖一朗です。今回はホリデイッシュフォトブックという、休日を切り取ったようなコンセプトで、人生で初めてカナダに行きました。日本では味わえない非日常のような、特別な経験をさせていただきました。英会話も訓練の成果が、多少発揮されました。でも同時に、気持ち、パッションが大事だなとも改めて感じました！笑カナダで出会った人たちの温かさ、美しい景色、そして心が動いた瞬間。そのすべてが、僕の人生の大切な1ページになりました！この旅の一部始終を、ぜひご覧ください！