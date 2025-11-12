生き残るのは角田裕毅か、ローソンか　混迷深めるレッドブルの来季構想に元F1戦士が持論「すべてにおいてリアムの方が正しい」

シーズンが佳境を迎える中で、来季去就が注目される角田(C)Getty Images

リミットの瞬間が迫っている。F1の名門レッドブルの来季構想の行方だ。

今季のF1においてコンストラクターズランキング3位と低迷するレッドブル。シーズン中には20年間にわたって代表を務めていたクリスチャン・ホーナー氏を解雇するなど、抜本的な改革に向けた動きは図ってきたが、いまだ来季のドライバー構想は明確化されていない。

すでに絶対的なエースであるマックス・フェルスタッペンとの契約は更新しているが、その“相棒”を務めるセカンドドライバーを誰にするかはいまだ不透明なまま。候補者こそ現担当の角田裕毅に加え、アイザック・ハジャー、リアム・ローソン（いずれもレーシングブルズ）、そしてF2参戦中のアービッド・リンドブラッド（英国）に絞られている感はある。

もっとも、依然としてチーム上層部から決定的な情報を一切漏れていない。当初は、現地時間10月27日のメキシコGP後を目途に来季のセカンドドライバーを決めるとしていた同チームだが、ここにきて事態が一変。フェルスタッペンが成績を改善させ、タイトル争いに絡んだために、現地時間12月7日のアブダビGP以降に発表を延期。角田、ハジャー、ローソンらもポイント圏に食い入る走りを見せたために、選定は混迷を深めている感は否めない。

まさに暗中模索の状態なのかもしれない。レッドブルが頭を悩ませる中で、「おそらくツノダではない」と断じる識者もいる。

英衛星放送『Sky Sports』のコメンタリーを務めるテッド・クラビッツ氏は「来年のレッドブル陣営のラインナップ（レーシングブルズを含む）がどうなるかは決まりつつあると思うが、おそらくユウキ・ツノダではない」とバッサリ。開幕間もない今年3月27日に角田とシート交代を余儀なくされて以来、レーシングブルズで奔走してきた23歳に太鼓判を押した。