今井達也に届いたリハビリ中のレジェンドからの胸熱エール　「体調気をつけて」に「めちゃくちゃ勇気付けられました」と大感激

ポスティングでのメジャー移籍を目指す西武・今井達也(C)Getty Images

ポスティングシステムによる今オフのメジャー移籍を西武から容認された今井達也が11月12日に、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。ダルビッシュ有（パドレス）からメッセージが届いたことを明かした。

【動画】キャッチボールのような力感でこの伸び！西武・今井の圧巻ピッチング

今井は1枚のスクリーンショットを投稿。そこにはダルビッシュからのエールが記されていた。「久しぶり！いよいよアメリカやね これから忙しくなるやろうけど体調気をつけて」。レジェンドからの超一流の気遣いに、胸を熱くさせた。

「不安や楽しみが両方ありますがめちゃくちゃ勇気付けられました。1日でも早い復帰を願っています」