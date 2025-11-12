木村拓哉、バースデーサプライズ祝福に感激 倍賞千恵子＆山田洋次監督＆大阪500人が“大合唱”
俳優・歌手の木村拓哉（52）が12日、大阪市内で行われた映画『TOKYOタクシー』（11月21日公開）舞台あいさつに登壇。あす13日が木村の53歳の誕生日とあって、共演の倍賞千恵子（84）、山田洋次監督（94）、そしてファンからサプライズで祝福された。
【写真】目がうるんでる…？素敵すぎるケーキに感激の木村拓哉
大阪駅直結の「大阪ステーションシティシネマ」のスクリーン1が満席、約500人が駆けつけた。試写後の興奮さめやらぬなか、木村が倍賞、山田監督をエスコートして登場すると、大きな拍手が送られた。
トークがひと段落し、司会者が「実はきょうは11月の12日、あしたは何の日か…」と切り出すと、倍賞が元気に挙手して「木村拓哉さんのお誕生日です」とにっこり。
素敵なプレゼントとして、倍賞が「ハッピバースデーを歌わせていただきたい。皆さんも一緒に歌ってください。監督も一緒に歌ってください」と呼びかけ、美声を日聞かせると、最後は大合唱となった。感激した木村は、深々とお辞儀で感謝し、倍賞と熱い抱擁を交わした。
木村は、ケーキについて「縁起ものなので、食べたい方は召し上がっていただければ」と観客にうながすなど、笑顔を見せていた。
同作は、フランスで初登場新作1位を獲得、2022年に日本でも公開されヒットしたフランス映画『パリタクシー』が原作。昭和から平成、令和と、日本に生きる人々を長年描き続けてきた山田監督が、刻々と変化する大都市・東京を舞台に、人生の喜びを謳いあげる、感動のヒューマンドラマ。
毎日休みなく働いているタクシー運転手の宇佐美浩二（木村）。娘の入学金や車検代、家の更新料など次々とのしかかる現実に、頭を悩ませていた。そんなある日、浩二のもとに85歳のマダム・高野すみれ（倍賞）を東京・柴又から神奈川・葉山にある高齢者施設まで送るという依頼が舞い込む。次第に心を許し始めたすみれは「東京の見納めに、いくつか寄ってみたいところがあるの」と浩二に寄り道を依頼。東京のさまざまな場所をめぐりながら、たった1日の旅が、やがて2人の心と人生を大きく動かすことになる。
