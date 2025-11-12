「本当に感謝しかない」川崎のチョン・ソンリョンが契約満了に伴い、今季限りで退団「この時がきてしまった」「数々のスーパーセーブをありがとう」の声
11月12日、川崎フロンターレはGKチョン・ソンリョンとの契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。
2016年に韓国の水原三星ブルーウィングスから川崎に加入したチョン・ソンリョンは、これまで公式戦通算363試合に出場。４度のJ１優勝を含む計７つのタイトル獲得に貢献した。
40歳の韓国人GKはクラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントしている。
「今シーズンを最後に、川崎フロンターレを離れることになりました。まず、2016年に僕をチームに呼んでくださったクラブ関係者の皆さん、本当にありがとうございます。この10年間、うれしいときも悲しいときも、いつも応援してくれて、気にかけてくださったファン・サポーターの皆さんに心から感謝します。
川崎での時間は、私のサッカー人生の中で大きな転機となり、さらに成長できた大切な時間でした。一緒にたくさんの優勝を経験したこと、苦しい時にも支えてくれたこと、決して忘れません。ファン・サポーターの皆さんと触れ合うことができた数々のイベントの思い出も、すべてを大切に心に残しています。
素晴らしい監督、コーチングスタッフ、選手、サポートスタッフの皆さんと一緒にいられて、本当に幸せでした。シーズンが終わるその日まで、全員で全力を尽くしますので、最後まで応援をお願いします！
これからもずっと川崎フロンターレを応援しています。そして、いつかまた皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。もう一度、すべての人に感謝します。10年間本当にありがとうございました」
クラブの公式Xは「ソンリョンに何度も助けられ、何度も喜びを共にしました」と綴り、「ソンリョン、本当にありがとう」と感謝を伝えた。この投稿には「この時がきてしまった」「フロンターレの歴史を動かした選手がまた１人いなくなっていく」といったコメントのほか、以下のような感謝の声があがった。
「何度もソンさんのセーブに助けてもらいました」
「ソンリョンが来てくれたから７個もタイトルを取れたんですよ！」
「フロンターレに来てくれてありがとう」
「本当に感謝しかない」
「長い間ゴールを守ってくれてありがとうございました」
「数々のスーパーセーブをありがとう」
長きにわたり川崎のゴールマウスを守った背番号１が、惜しまれながらクラブを去る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
