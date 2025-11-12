モデルでタレントのアンミカ（53）と男女7人組ダンス＆ボーカルグループ「GENIC」のメンバーで俳優の増子敦貴（25）が12日、都内で行われた「バーニーズニューヨーク」ホリデーギフトイベントに出席。アンミカが増子にギフト選びの心得を伝授した。

ホリデーギフトシーズンに向け、同イベントの1日ギフトコンシェルジュに就任したアンミカ。「バーニーズは、他の方とかぶることがない。感度が高くてストーリー性のあるアイテムが揃っていて、プレゼント上手になれる」と信頼を寄せた。

恋人にはネクタイやジュエリー、仕事の先輩や上司にはハンカチ、両親にはスマートフォン用のバッグ、友人には小さなポーチなど、多種多様な関係性に合わせたプレゼントを提案。「ユーモアとプレゼントは人生の円滑油だと思っています」と新たな名言を口にし、会場を盛り上げた。

さらに、ギフト選びのキーワードとして「SPICE」を紹介。「Sはセンス、Pはパーソナル（あなただけの個性）、Iはアイコン（普遍的な価値）、Cはクラフトマンシップ（職人の手業）、Eはexperience（体験）。これを大切に選んでいただけたら」とアドバイスし、「皆さん、プレゼントという魔法で人生をポジティブに円滑に進めて、笑顔の観覧車ぐるぐる回してください」とお決まりのフレーズで締めくくった。