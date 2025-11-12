「やってもうた」人気芸人、母親とのLINEやりとりに「素やったんや」「罠な気がする」と反響！
お笑いコンビ・ロングコートダディの兎さんが、11月12日に自身のXを更新。母親とのとあるLINEのやりとりを公開しました。
【画像】ロングコートダディ・兎、母親とのLINEのやりとり
ロングコートダディは10月11日放送の『キングオブコント 2025』（TBS系）で優勝。1本目のネタで兎さんは、どんな会話も「いや」と否定から入るキャラクター・モグドンを披露していました。
思いがけずネタ通りのメッセージを母親に送ってしまった兎さん。これに母親は「そう」「やっぱりモクドンね」と、キャラクター名は間違えているもののしっかりとツッコミを入れています。
コメントでは「『いや』を付ける必要全くなくて笑った」「いや、お母さんにはそんなもんよね」「声に出して笑ってしまいました」「素やったんや（笑）」「でもこれはもう…wお母さんの罠な気がする…笑」「いや、モグドンねって返信して欲しいです」「このLINEだけで親子関係がとてもいいのが垣間見れるわ！！」などの声が寄せられました。
(文:宍戸 奏太)
【画像】ロングコートダディ・兎、母親とのLINEのやりとり
「『いや』を付ける必要全くなくて笑った」兎さんは「やってもうた、、」とつづり、母親とのLINEでのやりとりが写ったスクリーンショットを公開しています。その内容は母親からの「今日のラビットでの髪型似合ってたね」というメッセージに、兎さんが「いや伸びてるから明日きるよ！」と返したもの。何気ない親子のやりとりのようですが、ネット上では反響を呼んでいます。
思いがけずネタ通りのメッセージを母親に送ってしまった兎さん。これに母親は「そう」「やっぱりモクドンね」と、キャラクター名は間違えているもののしっかりとツッコミを入れています。
コメントでは「『いや』を付ける必要全くなくて笑った」「いや、お母さんにはそんなもんよね」「声に出して笑ってしまいました」「素やったんや（笑）」「でもこれはもう…wお母さんの罠な気がする…笑」「いや、モグドンねって返信して欲しいです」「このLINEだけで親子関係がとてもいいのが垣間見れるわ！！」などの声が寄せられました。
悲願の優勝後、多くの番組に出演中4回目の決勝進出で悲願の優勝を果たした同コンビ。兎さんも優勝直後にXで「嬉しすぎる！！今までコントでやらしてもらった全てのキャラと乾杯したい！全部が今日に繋がった、人生1どでかい日」と喜びをつづっています。勢いそのままに多くのテレビ番組に出演中のロングコートダディ。今後の活躍からも目が離せませんね。
(文:宍戸 奏太)