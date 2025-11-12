ºå¿À¤«¤é¥»»Ë¾åºÇÂ¿7¿ÍÁª½Ð¡¡¶áËÜ¡¢º´Æ£¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¼éÈ÷¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª¤Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤¬12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ºå¿À¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Î¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤ä½é¼õ¾Þ¤Îº´Æ£µ±ÌÀ»°ÎÝ¼ê¤é¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë7¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï2004Ç¯¤ÎÃæÆü¤Î6¿Í¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ç¤ÏÂ¾¤ËÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤È¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤ÈÂç»³ÍªÊå°ìÎÝ¼ê¡¢ÃæÌîÂóÌ´ÆóÎÝ¼ê¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÍ··â¼ê¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÃæÆü¤Î²¬ÎÓÍ¦´õ³°Ìî¼ê¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï¡¢½é¼õ¾Þ¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆóÎÝ¼ê¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤Ï½é¼õ¾Þ¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àª¤Ï¼ã·î·òÌðÊá¼ê¤¬2ÅÙÌÜ¡¢¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÍ··â¼ê¤¬½éÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤«¤é¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¤È½é¼õ¾Þ¤ÎÂ¼ÎÓ°ìµ±»°ÎÝ¼ê¡£À¾Éð¤ÏÀ¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¤È¥Í¥Ó¥ó°ìÎÝ¼ê¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¹Í¤ÏÁ´¹ñ¤Î¿·Ê¹¡¢ÄÌ¿®¡¢ÊüÁ÷³Æ¼Ò¤Î¥×¥íÌîµåÃ´Åö¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¸úÅêÉ¼¿ô¤Ï¥»269É¼¡¢¥Ñ227É¼¡£ºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤Ï¥»¤¬Âç»³¤Î244É¼¡¢¥Ñ¤¬¥Í¥Ó¥ó¤Î162É¼¡£