パリ・ファッションウィークに参加したパリス・ジャクソンさん＝10月、フランス・パリ/Gilbert Flores/WWD/Getty Images

（CNN）歌手で俳優のパリス・ジャクソンさん（27）が、薬物依存の経験と、それに伴う健康被害について率直に語った。最近投稿された動画の中で、「鼻中隔穿孔（せっこう）」という症状を今も抱えていることも明かした。

パリスさんは、プリンス・マイケル・ジャクソンさん（28）とビギ・ジャクソンさん（23）とともに、歌手の故マイケル・ジャクソンさんの3人の子どもの1人。

パリスさんはTikTok（ティックトック）の動画の中で、鼻で息をすると音が鳴ると明らかにし、以前の動画でそれに気付いた人がいるかもしれないと述べた。これは鼻の穴を隔てる鼻中隔に穴が開いた状態だという。

パリスさんはスマートフォンのライトで、両鼻の間に空いた穴を映し出した上で、「想像しているとおりの原因」だと明かし、「子どもたち、ドラッグはやめて」と訴えた。

パリスさんは冗談めかして「スパゲティを通せるくらい」と語ったが、薬物で人生が台無しになったとも述べた。

パリスさんによれば、断薬からもうすぐ6年になるという。

パリスさんは、20歳のときからこの症状とともに生きてきたと語った。音楽制作に支障をきたすこともあるが、手術に伴う薬を飲みたくないため手術を受けないことを選んだと言い添えた。