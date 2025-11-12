¡Ö¸Þ½½ÅÚ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©´ÊÃ±¤½¤¦¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤...¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö¸Þ½½ÅÚ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö¸Þ½½ÅÚ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©¤Ë¤¢¤ë4Ê¸»ú¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¸Þ½½ÅÚ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤«¤Å¤Á¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¸Þ½½ÅÚ¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ï¡¢1209.59Ê¿Êýkm¤È½©ÅÄ¸©Æâ¤Ç1ÈÖ¤ÎÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
»³·Á¸©¶¤Ë¤¢¤ëÄ»³¤»³¤ÎÉúÎ®¿å¤¬ËÉÙ¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¼òÂ¢¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¸Þ½½ÅÚ¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¤ä¡¢¿·³ã¸©Çðºê»Ô¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÃÏÌ¾¼Åµ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù
¡¦¡Ø½©ÅÄ¸©´Ñ¸÷¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô