トヨタが“新”「カローラ“SUV”」”発表“し話題に！ “新顔”採用に「欲しい」「洗練されてる」声も！ 1.8リッター「ガソリンエンジン」搭載のスポーティモデル台湾「GRS」が話題に

新顔の「カローラクロス」に反響

トヨタの台湾法人は2025年10月7日、SUV「カローラクロス」のスポーティバージョン「カローラクロス GR SPORT」の新たな改良モデルを発表しました。

今回追加された新グレードについて、ユーザーから反響が集まっています。

顔が違うスポーティ仕様！

【画像】超カッコイイ！ トヨタ“新”「カローラ“SUV”」を画像で見る（66枚）

カローラクロスは、2020年にグローバル展開されたSUVであり、サイズや使い勝手、品質、トレンド感のバランスが高く評価され、世界各国で人気を博しています。

台湾仕様のパワーユニットは、1.8リッターガソリンエンジンとそのハイブリッドの2タイプで、いずれも前輪駆動（FWD）のみの設定です。四輪駆動（4WD）の設定はありません。

グレード構成は「豪華」「尊爵」「旗艦」、そしてGR SPORTの4種類です。

今回発表されたGR SPORTモデルは、スポーティな装いを強調した仕様となっており、内外装の一部デザインが変更されています。

エクステリアでは、フロントグリルフレームが従来のブラックからボディ同色に変更され、バンパー両側のフォグランプガーニッシュも新しいデザインに刷新されています。

バンパー下部やドア下部に装着されていたシルバーのプロテクターは廃止され、新たなホイールデザインと相まって精悍な印象を演出。

リアの「COROLLA CROSS」ロゴもブラックからボディ同色に変更され、前後で統一感のあるトーンに仕上げられています。

インテリアでは、視覚的なスポーティさと触感の上質さを両立させる工夫が施されています。ガンメタル調の加飾やアルミ素材のペダルにより、操作系の質感が向上しています。

日本仕様と比較すると、GR SPORT以外の標準モデルはほぼ同じデザインですが、GR SPORTに関してはフロントマスクが異なっており、台湾独自の仕様となっています。

価格はガソリン車が91万5000台湾ドル（約450万円）、ハイブリッド車が98万5000台湾ドル（約480万円）です。

※ ※ ※

この発表に対して、「GR SPORTの台湾仕様は日本よりも洗練されている」「台湾市場の方が先進的な印象」といった比較的なコメントや、「日本でもこの仕様が出てほしい」との声も見られました。

今回の改良モデルは台湾市場向けの仕様ではあるものの、日本市場への展開を期待する声も多く、今後の動向に注目が集まっています。