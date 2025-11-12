かつて「秒速で1億円稼ぐ男」や「ネオヒルズ族」として名を馳せた、実業家の与沢翼氏が、2025年11月11日にインスタグラムを更新。この日43歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「彼女ができたら来年は全力ダイエットします」

与沢氏は25年4月、タイで覚せい剤に「どっぷりはまっていました」と告白した。その後、元グラビアアイドルでモデルの麻美さんと離婚し、タイで女性と新生活をスタートするも、9月には破局を報告した。

10月25日には、Xで「未来のお嫁さんを探す」として、「20代の独身女性」を条件に恋人を募集すると投稿。翌26日には、220名から応募があったことを明かした。

そんな与沢氏が、11月11日のインスタグラムで、「43歳になりました」と誕生日を報告。「いや〜、42歳はマジで死ぬかと思った。今年はどうかよくなりますように！」とつづった。

与沢氏は「半年前と比べ、随分と肥えてしまった」といい、「無事、彼女ができたら来年は全力ダイエットします」と宣言。しかし「年内はとんでもない過密スケジュールゆえ、さらに太るも止む無し」とした。

最後は「人生の大底にいる俺を拾って、隣で復活を見届けてくれるような女性と出会えますように」と、婚活への思いで締めた。

コメント欄には「笑顔が素敵になりましたね」「いい笑顔 絶対にめちゃくちゃ幸せになれる。てゆうか今も幸せですよ」「ドン底42歳だから上がるしか無いよ 気持ちは進展しないかもだけど、少し表情は良くなってきて良かったよ」「お誕生日おめでとうございます。素敵な彼女ができますように」などと書き込まれている。