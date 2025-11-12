「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日、発表された。阪神からは村上頌樹投手、坂本誠志郎捕手、大山悠輔内野手、中野拓夢内野手、佐藤輝明内野手、近本光司外野手、森下翔太外野手の７人が選ばれた。

同一球団から７人選出は、７８年阪急、９２年西武の８人に次ぎ、０４年中日の６人を超えるセ史上最多。球団では２３年の５人が最多だったが、塗り替えた。

近本の５年連続受賞は新庄（９６年〜００年）に並ぶ球団史上最長タイ。初受賞から５年連続は球団史上初となった。球団の投手部門受賞は１９年西勇以来２人目で、生え抜きでは初。大山は２４４票で両リーグ最多得票を獲得した。村上、佐藤輝、森下は初受賞となった。

以下は各選手のコメント

【投手部門】村上（初受賞）

「取りたいと思っていた賞だったのでとてもうれしいですし、他にもたくさん好投手がいる中で選んでいただいたことを光栄に思います。また来年以降も選出いただけるように頑張りますので応援よろしくお願いします」

【捕手部門】坂本（２年ぶり２回目）

「２年前に受賞して以降、またこの賞を取ることがひとつの目標だったので本当にうれしく思います。また自分を律して更に精進したいと思います」

【一塁手部門】大山（２年ぶり２回目）

「シーズンが始まる前から目標のひとつとして掲げていたので非常にうれしいです。たくさんの方に支えてもらった結果だと思うので感謝を伝えたいです。ありがとうございます」

【二塁手部門】中野（２年ぶり２回目）

「素晴らしい方々がいる中で受賞できたことをとてもうれしく思います。しっかり練習に励み、この賞に恥じないプレーを来シーズンもお見せできるように頑張ります」

【三塁手部門】佐藤輝（初受賞）

「田中コーチとキャンプから取り組んできたことがひとつ形になったと思います。田中コーチだけではないですが、支えてくれた全ての方に感謝したいです。まだまだ課題も残っているので、更に上を目指して頑張りたいと思います」

【外野手部門】近本（５年連続５回目）

「５年連続で選出していただき、大変光栄に思います。支えてくださった全ての方に感謝したいです。これに満足することなく、来年以降もこの賞に恥じないプレーをグラウンドでお見せできるよう、精いっぱい努力します」

【外野手部門】森下（初受賞）

「今年の目標にしていた賞だったのですごくうれしいです。自分だけの力ではなくて、いろいろな人に支えられて取れた賞だと思うので感謝しています。来年以降も毎年受賞できる選手になるために、もっとレベルアップしていきたいと思います。ありがとうございます！」