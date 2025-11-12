「40人でスケベな話」謎の会合にあのちゃん「怪しい」：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
11月11日（火）の放送は、ゲストにおいしくるメロンパンが登場。
【動画】「40人で集まってスケベな話」謎の会合にあのちゃん「怪しい」
2015年に結成した3ピースロックバンド・おいしくるメロンパン。結成1年目で「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2016」に出演。先月メジャーデビューを果たし、注目を集めている。
Vo.&Gt.のナカシマによると、結成当時“造語”作りにハマっており、ある日メロンパンを食べた時に「メロンパンがおいしい状態」を表す言葉としてひらめいたのが、特徴的なバンド名の由来だという。
あのちゃんとは対バンやフェスで面識が。対バンが決まった際、Dr.原は父親から「“あのちゃんと2ショット撮ってきて”」と電話がきたという。父親はあのちゃんの大ファンだったそうだ。
その時の写真を披露すると、「勝手に出さないでよ！」とあのちゃん（笑）。
後日、原が実家に帰ると、父親の携帯の待ち受けはその時の写真に変わっていた。しかしトリミングされ、あのちゃんだけが写るように設定されていたという。「僕だけ見事に映ってなくて、寂しい気持ちになりました」と語る原に、あのちゃんも大笑い。
バンド内には「遅刻したら1000円罰金」というルールが。
たびたび遅刻をするメンバーがいるため設けられた決まりだそうで、「誰っぽい？」とササキ（声：霜降り明星・粗品）が聞くと、あのちゃんはすかさず「原」と呼び捨てで指名（笑）。
あのちゃんの予想は的中し、原は「僕が一番遅刻が多くて」と白状。2回連続で1時間遅刻したり、飛行機に乗り遅れたりして、このルールが生まれたという。
原因はもっぱら寝坊。余裕をもって目覚ましをセットしても「あと30分寝られる」と二度寝してしまう典型的な遅刻魔だそう。
ちなみに、これまでに貯まった罰金の総額は累計で10万円ほど。ナカシマは「一番ムカつくのが、罰金制度を設けたとたんに、全く遅刻しなくなった」と暴露！
仲の良い3人。Ba.の峯岸によると、友達は多い方で、年末にはなんとベーシストを40人ほど集めて飲み会を開くという。
ササキが「どんな話するの？」と尋ねると、「スケベな話」と峯岸（笑）。
「あんまり言えないような…」とはぐらかす峯岸に、「怪しいぜ」とあのちゃん。さらにナカシマが「40名でスケベな話って怖くない？」とツッコミを入れ、一同爆笑！
このほか、「あのちゃん着せ替えグランプリ」を開催！ 「ディズニーデート」をテーマにコーデセンスを競い、あのちゃんがベストコーデを実際に着用して登場。果たして一番あのちゃんのセンスにハマるのは？「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
11月11日（火）の放送は、ゲストにおいしくるメロンパンが登場。
【動画】「40人で集まってスケベな話」謎の会合にあのちゃん「怪しい」
2015年に結成した3ピースロックバンド・おいしくるメロンパン。結成1年目で「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2016」に出演。先月メジャーデビューを果たし、注目を集めている。
Vo.&Gt.のナカシマによると、結成当時“造語”作りにハマっており、ある日メロンパンを食べた時に「メロンパンがおいしい状態」を表す言葉としてひらめいたのが、特徴的なバンド名の由来だという。
あのちゃんとは対バンやフェスで面識が。対バンが決まった際、Dr.原は父親から「“あのちゃんと2ショット撮ってきて”」と電話がきたという。父親はあのちゃんの大ファンだったそうだ。
その時の写真を披露すると、「勝手に出さないでよ！」とあのちゃん（笑）。
後日、原が実家に帰ると、父親の携帯の待ち受けはその時の写真に変わっていた。しかしトリミングされ、あのちゃんだけが写るように設定されていたという。「僕だけ見事に映ってなくて、寂しい気持ちになりました」と語る原に、あのちゃんも大笑い。
バンド内には「遅刻したら1000円罰金」というルールが。
たびたび遅刻をするメンバーがいるため設けられた決まりだそうで、「誰っぽい？」とササキ（声：霜降り明星・粗品）が聞くと、あのちゃんはすかさず「原」と呼び捨てで指名（笑）。
あのちゃんの予想は的中し、原は「僕が一番遅刻が多くて」と白状。2回連続で1時間遅刻したり、飛行機に乗り遅れたりして、このルールが生まれたという。
原因はもっぱら寝坊。余裕をもって目覚ましをセットしても「あと30分寝られる」と二度寝してしまう典型的な遅刻魔だそう。
ちなみに、これまでに貯まった罰金の総額は累計で10万円ほど。ナカシマは「一番ムカつくのが、罰金制度を設けたとたんに、全く遅刻しなくなった」と暴露！
仲の良い3人。Ba.の峯岸によると、友達は多い方で、年末にはなんとベーシストを40人ほど集めて飲み会を開くという。
ササキが「どんな話するの？」と尋ねると、「スケベな話」と峯岸（笑）。
「あんまり言えないような…」とはぐらかす峯岸に、「怪しいぜ」とあのちゃん。さらにナカシマが「40名でスケベな話って怖くない？」とツッコミを入れ、一同爆笑！
このほか、「あのちゃん着せ替えグランプリ」を開催！ 「ディズニーデート」をテーマにコーデセンスを競い、あのちゃんがベストコーデを実際に着用して登場。果たして一番あのちゃんのセンスにハマるのは？「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！