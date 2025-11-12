俳優の仲代達矢さんが11月8日に亡くなった。92歳だった。小林正樹監督の「人間の條件」（1959〜61年）、「切腹」（62年）、岡本喜八監督の「大菩薩峠」（66年）、黒澤明監督の「影武者」（80年）、「乱」（85年）など、名監督の作品に主演する映画スターでありながら「自分は新劇俳優」の姿勢を貫いた。最後となった作品も今年6月に上演された舞台だった。2014年には81歳で初の一人芝居に挑戦。その際、「週刊新潮」の取材に応え、寝室でのセリフ覚えの極意を明かしていた。

＊＊＊

【写真を見る】仲代さんの寝室。一人芝居「バリモア」のセリフを貼って覚えていた

仲代さんにはたびたび「週刊新潮」に登場していただいた。例えば、1985年11月7日号には「酒」と題したエッセーが掲載された。一部を転載すると、

《名前もつけずになんとなく稽古をやっていた名無し塾が早いもので満十年、無名塾十周年記念ということで、今年は『どん底』公演とその舞台のビデオ化と記念誌の出版……あまりやりつけないことまでやることになって忙しい。（中略）私の役はサーチンという飲んだくれのいかさま師、全編半ば酔った演技で、冗談飛ばしたり、ひっくり返ったり、高揚して「人間、これが真実だ！」と大いに盛り上がったりする。酒呑みの役をやりながら、日本中を回って、その土地の良き観客と、うまい酒にめぐりあう。》

――冬の北海道・旭川で酒造会社の社長と意気投合して飲み歩き、別れたところで舞台さながらすってんころりん。顔や手に怪我を負ってしまい、無名塾の劇団員に説教をする。

仲代達矢さん

《「雪とうまい酒には気をつけろ！ 役者が顔に怪我をするのはもってのほかだぞ。俺は今年は演出家だからな。こういう時には転んでもいいんだ！！」》

87年5月14日号には「掲示板」に登場していただき情報提供を求めている。

《東京・渋谷駅前の銅像で有名な、秋田犬ハチ公の実話を映画化した『ハチ公物語』がこのほどクランクインしましたが、この中で、ハチ公の飼い主上野教授の役で出演しています。（中略）この上野教授とハチにまつわる逸話をご存じの方はいらっしゃいませんでしょうか。主人が亡くなった後も渋谷駅で主人の帰りを待ち続けるハチの記事と写真は昭和初期の新聞で知ることができますが、この欄を通じて生前の上野教授とハチのエピソードを入手できたらと思っています。》

「用心棒」のオファーを断る

出色だったのは2014年5月1日号に掲載された「『七人の侍』封切り60年 NG連続から始まった『黒澤明監督』との縁」で語った若き日のエピソードだ。

《60年という歳月を経ても、『七人の侍』の撮影現場での記憶は鮮明に甦ってきます。セリフもなく、エキストラに過ぎない役どころでしたけど、憧れの黒澤映画への初出演となった作品でしたから。》

――と始まるインタビューは、俳優座養成所に入る52年頃の話から始まる。養成所2年生の時、「七人の侍」のオーディションがあることを知って同期の宇津井健らと受験。ともに合格し、朝9時に現場に向かったのだが……。

《僕は、村人が傭兵捜しをする往来を歩いているだけの侍の役で、セリフもありません。僕と同じエキストラの侍は数人いましたが、撮影が始まると、黒澤監督は、「お前、歩け」と最初に僕を指名しました。》

――ところが、何度やってもOKが出ない。三船敏郎らの冷たい視線を浴びながら、ようやく「もういいや、OK」と解放されたのは午後3時に。この時、反黒澤の思いが燃え上がったという。

《「もっと演技力を身に付け、今後、もし黒澤監督から声がかかっても、絶対に断ってやるぞ」と決意した。》

――それから7年後、大作「人間の條件」の主演も務めた仲代さんに、黒澤監督から「用心棒」のオファーが入った。

《その頃には、新劇俳優としても映画俳優としても割と名の知られた存在になっていた。僕は、俳優座のマネージャーに、出ませんと伝えました。》

――驚いたのは黒澤監督だった。「なんで、こんないい役を断るんだ！」と仲代さんを渋谷の旅館に呼び出した。

81歳で初の一人舞台

《「監督は覚えてないかもしれないけど、「七人の侍」でエキストラをやりました」そう話すと、「あの時のことははっきりと覚えている。お前がちょっと面白そうだったからこそ、撮影に半日かけたんだ」という答えが返ってきた。黒澤監督のその言葉を聞いて、「仕方ない、出ようか」という心情になったのです。》

以後、仲代さんは「椿三十郎」「影武者」「乱」と黒澤映画の常連になっていく。主演した「影武者」はカンヌ国際映画祭でパルム・ドール（最高賞）も受賞した。だが、それでも仲代さんには「自分は新劇役者」との思いがあった。

2014年10月9日号ではグラビアページに登場し、舞台への思いを語った。当時81歳の仲代さんは、初めての一人舞台「バリモア」の稽古の真っ最中だった。舞台は1942年のニューヨーク。ハリウッドで活躍した大スターのジョン・バリモアは、年を取りアルコール依存症にもなって、かつての当たり役「リチャード三世」のリハーサルに臨んだもののセリフは出てこず、過去の栄光が脳裏をよぎる……。

仲代さんは当時こう答えていた。

仲代：これねえ、悲しい話なんですよ。いろんな役者がいますけど、こういう一時頂点を極めた人っていうのは人に持ち上げられて、それがまあ年齢とともに、それから肉体とともに衰えてくるわけですよ。バリモアさんは実際に60歳で亡くなりましたが、私はそろそろ82になります。僕も役者だし、バリモアさんも役者、役者が役者を演ずるということは、多少自分をさらけ出す、暴露する。もう最後だからいいかと。役者って実像と虚像とを生きているでしょ。バリモアさんの姿を借りて、同じような境遇にある81歳の老いぼれ役者が自分を暴露しようかな。それをお客さんがどう思うかわかりませんし、ブーイングで帰る人もいるかもしれませんけど、それはそれでいいじゃん。

――観客に喜んでもらえなくてもいい？

自分のやりたいものを

仲代：60数年、果たしてお客さんは喜んでくれるかなとか、感動してくれるのかなと思って、ずーっとやってきたわけです。お金払って劇場まで来て、ああやっぱり演劇って面白いなと思わせる、来た甲斐があるものを作り手は見せないといけない。プロはその技を極めないといけないんです。特に舞台の場合は誰も助けてくれませんから。次世代に願うことは、プロフェッショナルな役者になってほしい。

――それがなぜ、自身の「バリモア」はウケなくてもいいと言うのだろう。

仲代：もちろん「バリモア」も感動してもらいたい。ですけど、それよりも自分のやりたいもの、そろそろ横着にわがままに、自分のやりたいものをやらしていただこうかなと思って……。僕はそろそろ“末期高齢者”だそうです。足腰は痛いし、舞台に立てるかどうか限界のところに来ています。「バリモア」には「夢が後悔に変わるまで人間は年を取らない」というセリフがあります。実はこの台本は「晩年にやってみたら？」と言われて99年にいただいたもので、ずっと温めてきたんです。この作品を演じるのが夢でした。

――そしてこう語った。

仲代：スポーツ選手と違って役者には引退がない。舞台で死ぬのが役者の本望と言いますが、僕はイヤだ。

――「バリモア」は14年10月から11月にかけて上演された。その出来を気に入ったのか、それとも他の演じ方を思いついたのか、90歳になった仲代さんは23年3月から5月まで「バリモア」を再演した。2時間近くをしゃべり通す一人舞台である。だが、とある悩みがあった。

仲代：普通の人よりセリフ覚えが悪くてね。若い時から、30代から、こんな馬鹿なことやってるんですよ。

そう語る仲代さんは、セリフを紙に書き写し、寝室にびっしりと貼って、夜中もベッドに横たわりながら懐中電灯で照らして確認しているのだという。“生涯俳優”を貫いた仲代さんのセリフ覚えの極意が、ここにあった。

デイリー新潮編集部