佐々木朗希がトレード要員？

今年のMLBワールドシリーズは、山本由伸（27）の熱投でロサンゼルス・ドジャースが球団初の連覇を成し遂げた。98年から00年にかけてのヤンキースの三連覇以来の快挙である。11月3日（現地時間）のロサンゼルスでの優勝パレードや、大谷翔平（31）の3連覇を目指す力強いメッセージと笑顔が印象的だったが、「勝負の世界」には残酷な一面も秘められている。同日、ドジャースを応援する専門メディア「Dodgers Nation」は、ワールドシリーズメンバーを含む7選手がフリーエージェントとなったことを伝えていた。

【写真を見る】今オフ、米FA市場ランキング上位の選手たち

「7選手とは、エンリケ・ヘルナンデス（34）、マイケル・コンフォート（32）、アンドリュー・ヒーニー（34）、クレイトン・カーショウ（37）、マイケル・コペック（29）、ミゲル・ロハス（36）、カービー・イェイツ（38）。すでにカーショウは引退を表明しています。ロハスはワールドシリーズ第7戦でホームランを打っていますし、キケも残留でしょう。コペックとイェイツは貴重なリリーバーですが、怪我でチームを離れていたので再契約は微妙です。コンフォートに関しては言うに及ばずです」（現地メディア関係者）

コンフォートはシーズンを通しての不振が続いた。ポストシーズンマッチでは1度も出番がなく、このまま退団となるというのが大方の見方だ。「Dodgers Nation」も「彼とは1年1700万ドル（約25億円）の契約を結んだが、来季に復調する可能性は極めて低い」と切り捨てていた。

スーパー左腕を獲るか？

「レフトのレギュラーとクリーンアップを期待して獲った選手でした。しかし、シーズンのトータル成績は1割9分9厘。ホームランは僅か12本、シーズン後半はスタメンでアナウンスされるたびにブーイングも起きていました。それでも、デーブ・ロバーツ監督（53）は使い続けたので、采配批判もされました」（前出・同）

そのコンフォートの不振により、ドジャースはシーズン中から「強打の外野手」の獲得を迫られていた。シーズン終盤から“炎上”の続いた救援投手陣の補強も必須だ。大谷が宣言した3連覇を果たすには、来季36歳になる正三塁手のマックス・マンシーに代わり得るパワーヒッターも欲しい……。

実は、ポストシーズン中、現地では進出チームの勝敗と同時にドジャースの補強プランやトレードプランも報じられていた。そのなかには大谷、山本、佐々木朗希（24）の日本人トリオにも影響を及ぼしかねない、衝撃的なニュースもあったのだ。

「佐々木がトレード要員として報じられていました」（前出・同）

ワールドシリーズ第1戦の行われた10月27日、米スポーツ専門誌「Sports Illustrated」が「球界に衝撃を与えるであろうトレードが現実味を帯び始めた」との見出しで、ア・リーグを代表する左腕でタイガースのエースでもあるタリク・スクバル（28）の残留交渉が「難航している」と報じた。

スクバルは今季、31試合に先発し、241奪三振（同2位）、クオリティスタート（先発投手が6回3失点以内に抑える）21回（同2位タイ）、13勝（同6位タイ）の好成績を記録。昨季も勝利、防御率、奪三振で投手タイトルを総ナメにし、満票でサイ・ヤング賞に選ばれている。

佐々木を出して先発を補強？

そのスーパー左腕の保有権を持つタイガースは来季以降の契約延長を申し出ているが、「Sports Illustrated」と米紙「New York Post」によれば、「昨年オフの時点で1億7000万ドル（約256億円）規模の大型契約が提示された。高騰の一途を辿る先発投手の契約状況を理由に、スクバル側はこのオファーを固辞。双方には約2億5000万ドル（約376億円）の差が生じている」と伝えていた。

そこでタイガースの選択肢として浮上してきたのが、スクバルのトレード放出案。このまま交渉がまとまらず、来年オフにFAで退団されたら、球団には何も残らない。ならば、交換トレードを進め、まだ低年俸のトッププロスペクト数人を見返りにもらうというものだ。スクバルの希望金額を払える球団は、限られている。「Sports Illustrated」は、

「ドジャースにはトッププロスペクト100人のリストに入っている選手が7人もいる。比較的に安価で手に入れた将来有望なスターもいる。ロウキ・ササキだ。豊富な投手陣を抱えるチームをさらに強化したいと考えるなら、ドジャースにとっても悪い話ではない。タイガースも昨年オフ、ポスティングシステムでロウキが海を渡ってきたとき、獲得を狙っていた。交渉材料は揃っている」

と伝えていた。資金力のある球団は他にもあるが、タイガースのトレード案に応えられるのはドジャースとの見方だ。

もっとも、佐々木は今回のポストシーズンマッチでその評価を上げている。計9試合10回3分の1を投げ、無失点は上出来と言っていい。走者を背負い、後続のリリーバーに助けてもらった試合もあったが、リリーバーとしての適性は間違いなくもっているようだ。

「その活躍がドジャース首脳陣を迷わせているようです。今回はブルペン陣を強化するための臨時措置でしたが、このまま来季もリリーフを続けさせたほうが良いという意見と、先発で育てていくべきとの両方が聞かれました。ブルペン陣の強化は今オフの重要課題ですが、佐々木をリリーフに固定させるとなれば、補強ポイントは変わってきます」（米国人ライター）

また、今オフの米FA市場ランキングを見ると、全体の1位は「ドジャースの本命」とも称されるカブスの強打の外野手、カイル・タッカー（28）だが、投手ではパドレスのマイケル・キング（30）、アストロズのフランバー・バルデス（31）、ディラン・シーズ（29）など先発タイプが多い。先発投手は需要も高いが、ドジャースの補強ポイントはリリーフだ。ランク14位のメッツのエドウィン・ディアス（31）、同17位のロベルト・スアレス（34＝パドレス）といった、実力十分のクローザーが獲得できるのであれば、スクバルとの交換トレードも一気に進められるだろう。

山本、ブイク・スネル（32）、タイラー・グラスノー（32）、大谷で構成されている先発ローテーションにスクバルが加われば、メジャーリーグ最強の先発陣となる。

佐々木を放出して最強の先発陣を編成するか、それとも、佐々木の伸びしろを信じるのか。ドジャースがどんな決断を下すのかも見物だ。

ドジャースが彼を獲得したら、もうお手上げ

「タッカーについてはカブスも慰留に必死です。タッカーの契約は23年オフ、10年7億ドル（約1015億円／当時）の大谷、24年オフにメッツと15年7億6500万ドル（約1148億円）で契約したフアン・ソト（27）に並ぶ大型契約になると予想されています。カブスはその資金を用意するため、鈴木誠也（31）を手離すとシカゴの地元紙が報じていました」（前出・同）

ドジャースは正三塁手のマックス・マンシー（35）の不振も気に掛けており、「内野手も獲る」方向だ。ワールドシリーズ後、対戦したブルージェイズのボー・ビシェット（27）に強い関心を抱くようになったという。

ビシェットのポジションはショートなので、ムーキー・ベッツ（33）と被る。ベッツを本来のライトに戻せばスンナリと行くが、ビシェットは三塁も二塁も守れる。

米スポーツメディア「heavy.com」は、21年から2年連続でリーグ最多安打を放ったビシェットを指して、「ドジャースが彼まで獲得したら、もうお手上げだ」と伝えていた。

スクバル、タッカーの満足のいく金額を提示できる球団は限られている。今オフのFA市場の主役もドジャースとなりそうだ。

デイリー新潮編集部