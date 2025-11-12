【これは国宝級】11万バズした「奇跡の瞬間」！息子の頭上で起きた愛と感動のミラクルとは【ママリ】

息子の頭上にとまったのは？ミラクルな写真に11万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはaki(@aki_goodspeed)さんの奇跡のような1枚の写真です。動物を映す写真は、アングルを決めたりタイミングを見計らったりして撮影するのが難しいですよね。





今回、akiさんが息子さんの写真を撮ったところ、すべてのタイミングがばっちり合う奇跡のような写真に仕上がりました。その写真とは？

©aki_goodspeed

なんか、平和な一枚撮れた🕊️

太陽の光がカモメの向こうから力強く照らしていて、神々しささえ感じる写真です。雲のない青空の下に立つ息子の頭上には、太陽の光を浴びたカモメがスンと立っている…まるで後光が射しているようにも見えますね。



この投稿には「輝かしい未来が待っていそう」「こういう神様いるような気がする」「センスの光る1枚」などのリプライが寄せられていました。この写真を撮影した静岡県・浜名湖佐久米は、カモメと電車を一緒に撮影できる有名なスポットだといいます。ほのぼのとした平和な空気が伝わってくる、素敵な写真でした。

小学生男子、母に対する衝撃の告知に1713いいね

ご紹介するのは、usagi（スプラとマイクラ好き主婦）(@usagi72727272)さんが投稿したエピソードです。子どもの反抗期は、親からすると戸惑いを感じてしまいますよね。しかし、子どもにとっては成長する上で、自我を確立する重要な過程だといわれています。



ある日、usagiさんの息子さんが、いつもと違う自分の感情を告白してきて…。

あと寝る前に息子に言われたのは「自分の中で親への反発心が強くなった、親の言う事なんでもかんでも否定したくなってきた、このままだとついにクソババアとかうるさいとか黙れとか言ってしまう日が来るかもしれない、わかっておいてほしい」

って言われた。言語化ありがとな‥(´；ω；｀)ﾌﾞﾜｯ

息子さんは最近の感情の変化に自分で気づき、お母さんへ素直に伝えたのですね。しっかり言葉にできることも素晴らしいですし、日ごろから親子の信頼関係が築けていることも伺えます。



この投稿には「ちゃんと言葉で伝えられてすごい」「思春期の兆候を自覚してるなんて！」「生暖かい目で見てあげてね」などのリプライが寄せられいました。時点ですでに息子の成長を感じる、ほほえましいエピソードでした。

女子と遊んでいたらからかわれて…小2男子の返しに2000いいね

ご紹介するのはぺんたぶ(@pentabutabu)さんの投稿です。小学生ぐらいになると異性を意識し始めますよね。ぺんたぶさんの小2の息子さんは学童で女子と仲良く遊んでいたら、友達にからかわれたそう。落ち込んだり、怒ったりするのかと思いきや…素晴らしい返答に拍手を送りたくなりますよ。

小2のむすこくんが学童で女子と仲よくしていたら、他の男子に「おまえ〇〇ちゃんのこと好きなんだー？」とからかわれたのに、



「あ、もしかしてキミも〇〇ちゃんのこと好きなの？わかるよ、可愛いもんね。いっしょに遊ぶ？」



と撃退(？)した話を、先生がキラキラした目で熱心に語ってくる（すごい）

からかってきた友達に対し、怒らずに「キミも好きなの？」とサラッと聞いたという息子。さらには女の子のかわいさを認めたたうえで「一緒に遊ぶ？」というフレンドリーな返しはすばらしいですよね。見ていた先生もさぞ驚いたのではないかなと思います。小2にして「好き」を恥ずかしがらない姿勢はとてもかっこよく感じられます。



この投稿に「良い！」「人生何周目？」というリプライがついていました。人を好きだと思うことや、性別に関わらず好きな相手と遊ぶことは悪いことではありません。そこを堂々と相手に話せる姿勢がすごいですよね。こんなまっすぐな気持ちを持ち続けたまま成長してもらいたいと、思わず感心する投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）