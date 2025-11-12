ストレス緩和以上の効果も！病院嫌いの猫は「洗濯ネットに入れて」連れてきてほしい理由

いったん入ってしまえば……

人嫌い、外出嫌いの猫の爪を切ったり、病院に連れて行く際、洗濯ネットを使うと、猫のストレスを減らせるという。

もちろん猫の方だって、頭から入れられようとすれば、抵抗する。

だが、いったん入ってしまえば、ネットが体に密着することや視界が悪くなることで、自分が「隠れられている」と思い込み、落ち着くのだという。

何とも可愛らしいかん違いだが、動物行動学の専門家である高倉はるか先生は、洗濯ネットに入れてあげることは、必ずしも猫のためだけではないと話す。

東京大学、および大学院で獣医学を学び、在学中にカリフォルニア大学デービス校付属動物病院にて行動治療学の研究をされた高倉はるか先生の連載の後編。

洗濯ネットは猫以外の誰のためになるのかをお聞きした。

「洗濯のネットに猫を入れてほしい」

はるか先生は、動物病院に来院する猫の飼い主さんには、キャリーボックスはもちろん、洗濯ネットに入れていくことをお勧めしたいという。

100均の洗濯ネットに猫を入れて、キャリーバッグに入れて持ち運べば、移動中何らかのトラブルで扉が開いたとしても、すぐに捕まえられる。

急な飛び出しを避けられれば、事故に遭うこともない。

何より、猫の視界がさえぎられることで、移動中に受けるストレスも抑えられるという。

だが、ネットでは、入れられる際に抵抗する猫の様子に同情の声も上がる。なぜネットに入れた方がいいのだろうか。

恐怖にかられた猫の行動

「病院に連れて行く時には、ぜひ洗濯ネットに入れていただきたいです。

犬の場合は、飼い主さんが一緒にいてくれると、落ち着く子が多いのですが、猫は、病院に慣れていないと、どんな行動に出るかわかりません。

垂直に飛び上がって、壁を走ったりする子もいるし、爪と歯と両方でスタッフを攻撃してくる子もいます。

それだけの恐怖があるわけで、ストレスが大きいということです。

さらに成猫は、そうした経験を重ねるほど、余計に病院嫌いになります。大人の猫は、あまり慣れるということはなく、嫌いなものは絶対に嫌。病院で嫌な思いをすれば、次に『病院かも』と勘付いただけで、強いストレスを感じるようになります。

病院に行くのに、できるだけ負担を掛けず、怖い思いは最小限にしてあげたいと思うのは、飼い主も病院スタッフも一緒です。ネットに入っていれば、物理的に身動きが制限されるので、予防接種くらいであれば、ネットに入れたままでもできます。

そしてもしできれば、連れてくる前に爪も切っておいてもらえるとありがたいです。

私も20代の頃、診察中の猫に噛まれ、ひっかかれたことがあります。決して離してはいけないので、両手から血をだらだら流しながら、抑えていました。

でも誰も同情してくれません。ケガをするのは、あなたの抑え方が悪い。技術がないだけですね、ということなのです。

あの時、洗濯ネットに入っていたら……と思い出すこともあります（笑）

洗濯ネットは猫にとってありがたいこと

最近では病院に予約を入れると、こう、言われることもあるようですが、飼い主ができなかったりして、まだまだ浸透はしていません。

時々、飼い猫をネットに入れるのが、かわいそうという飼い主もいます。

入れる時はかわいそうに見えるかもしれませんし、猫も押さえつけられて、袋に入れられること自体はありがたくないので、抵抗するでしょう。

そんな姿を見て、飼い主も、「猫に嫌われるようなことはしたくない」と思うのかもしれません。

でも、入ってしまえば、連れて行く間のストレスも小さく、病院スタッフにも喜ばれ、処置もスムーズになって、嫌いな病院で過ごす嫌な時間も短くなる。

トータルで見ると猫にとってもありがたいんですよ、とお伝えするようにしています。

