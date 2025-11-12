静岡県内にも紅葉シーズンがやてきました。見頃を迎えた各地の様子を12日上空と地上から取材しました。



11月も半ばとなり県内にも紅葉シーズンが到来！「ウェザーニューズ」によると、山間部を中心に見ごろを迎えているとのことで、その各地の最新状況を取材しました。



まずは…。



（澤井 志帆 キャスター）

「これからヘリコプターに乗って空中散歩してきます」





空から向かたのは静岡市の中山間地域「オクシズ」。（澤井 志帆 キャスター）「見頃を迎えた梅ヶ島温泉の紅葉、上空から見ると宝石のようにカラフルにキラキラと輝いて見えます」山の木々は紅葉が進み重みのある赤と鮮やかな黄色が広がり秋の深まりが感じられます。一方、地上でも…。（記者）「ダウンを着ていても少し寒いです。梅ヶ島では紅葉が見頃を迎えています」ぐっと気温が低くなる中秋らしい景色が広がっていました。温泉で有名な梅ヶ島。紅葉を目当てに訪れる人も多く土日を中心ににぎわいをみせています。この女性は写真もバッチリ撮れたようで…。（静岡市民）「きれいだなと思って…来たかいがありました」落差50メートルと迫力満点の「赤水の滝」では夜はライトアップも。日中の景色とは違った、幻想的な風景を見ることができるのです。標高によって全く違う色づきを楽しめますが、登山から戻ってきた人は。（登山客）「山頂が2000メートルぐらいあるが、上の方はちょっと紅葉終わっちゃってる感じで、下半分の方が降りてきた方がきれいだったです。登山口の下の方のきれいさでいうとナンバーワンですね」さらにヘリを西へと進めると…。（澤井 志帆 キャスター）「美しい光景広がっています。赤いトロッコ列車の周りを取り囲むように、赤や黄色、そして緑の木々が生い茂っています。きれい」大井川上流･奥大井の渓谷を走る日本唯一のアプト式列車で有名な大井川鉄道の井川線でも紅葉が楽しめる季節に。さらに上流に行ってみると景色は一変…。（澤井 志帆 キャスター）「深い深いこのエメラルドグリーンの湖面の周りを鮮やかな紅葉が取り囲んでいます。この辺りも真っ赤に色づいてますね。うわあ、すごい」遠州の小京都･森町の紅葉の名所で有名な「小國神社」では…。（記者）「『小國神社』では、まだ緑色の葉が多いですが、徐々に赤や黄色に色づき始めています」「小國神社」の紅葉は色づきが始まったところで、順調に寒暖差が大きくなれば一気に色づきが進み、見頃を迎えそうです。12日は七五三のお参りで訪れた家族連れの姿も…。色づき始めた紅葉と撮影する姿も見られました。（参拝客）「真ん中の子が3歳で下の子お宮参りも一緒にやりに来た。まだちょっと早かったかな、色づき始めたくらいで」（参拝客）「みんなで（写真）撮れてよかったね。きれいでね。きれいになってきている所でお祝いできてよかった」（小國神社 打田 雅臣 権宮司）「葉っぱの具合が非常に元気。心が落ち着く場所なので、日頃の喧騒から離れて、自然の移ろいを心ゆくまで楽しんでほしい」「小國神社」では11月22日から12月7日まで「もみじまつり」を開催予定で、期間中は10月から運行を始めた「JR袋井駅」と「小國神社」を結ぶ路線バスも毎日運行されます。一方、標高850mにある裾野市の「富士サファリパーク」では、園内の木々が色づき、紅葉と動物たちとのコラボレーションが楽しめます。心地よい秋の陽気に眠そうなライオン。ゾウの頭には色づいた葉っぱが乗っていました。（来園客）「紅葉と動物が一緒に見られてきれいでした」（来園客）「すごい、こんなに見えたんだと思って、ちょっと感激しました」（富士サファリパーク 担当者）「紅葉と動物たちのグラデーションを見られるのは今の季節だけですので、紅葉の上で寝ている動物たちも可愛いので、ぜひご覧になっていただきたいです」また、富士サファリパークでは、車で周遊する以外に、サファリゾーンの外周フェンス沿いを歩く「ウォーキングサファリ」も11月30日まで開催していて、これも紅葉を満喫できそうです。静岡で紅葉を楽しむなら富士山との共演も見たいところです。（澤井 志帆 キャスター）「日本一の山富士山。きょうはあいにくの曇り空ですが、頂上はくっきりと見えています」富士山の周りは厚い雲で覆われていましたがその下では…。（記者）「本来ならば富士山と紅葉を一度に見ることできる絶景スポットですが、きょうはあいにくの天候で富士山は隠れてしまっています」ここは富士宮市の「道の駅・朝霧高原」。12日は残念ながら富士山と紅葉の共演は見ることができませんでしたが、晴れていればこの絶景。少しでも富士山を見たいと期待する人の姿も…。（山梨から）「最初はちょっと富士山見えてたんですけど、雲が厚くなっちゃって残念です。赤から黄色から緑からすごくきれいです」（山梨から）「甲府の方から来たんですけど、すんごくきれいです。きょうがちょうどいい日だったのかな。幸せな気分になるね」紅葉前線は伊豆半島の山間部にも。湯ヶ島にある「道の駅・天城越え」では、真っ赤に色づいた木々が。所々に緑も残っていて、今だけ楽しめる3色の共演です。（北海道から）「北海道は紅葉が終わってるんで、紅葉が見られるとは思わなかった。良い感じです」（地元住民）「思ったよりきれい。こんなに赤く色づいているとは思わなかった」施設内の林には樹齢40年を超える「いろはもみじ」も。施設担当者によると、見ごろのピークは来週で、11月いっぱいは紅葉を楽しめそうだということです。富士宮市の田貫湖でも紅葉が見ごろを迎えようとしています。そこで…。（徳増 ないるキャスター）「紅葉シーズン、後ろのモミジもきれい。きょうは紅葉狩りを楽しむポイントを教えていただきます」教えてくれるのは、静岡県内で自然の大切さを伝える活動をしている「森林インストラクター」の杉山雅章さんです。（徳増 ないるキャスター）「ことしの紅葉は？」（森林インストラクターしずおか 杉山 雅章さん）「遅くまで暖かい日が続いていたので、色づきが少し遅れているかもしれませんね～これからですね、紅葉のシーズンは」まさに，これからがシーズンの紅葉狩り．早速、楽しみ方のポイントを教えていただくことに…。まずは「色の変化」に注目です。（森林インストラクターしずおか 杉山 雅章さん）「紅葉の見方としてですね、遠目でまず見ていただく。～黄色や赤、オレンジに色づいたり、褐色もあるし、緑のままのものもある、いろいろな色がモザイク状に散らばっていて、それがまたきれいなんですね」まずは「遠目で見る」。山を覆うじゅうたんのように、色づく錦模様を遠くから眺めます。続いて「一本の木」に注目してみます。（森林インストラクターしずおか 杉山 雅章さん）「イロハカエデ。色の濃淡が一本の木で楽しんでいただければ…」（徳増 ないるキャスター）「緑も赤もオレンジも、グラデーションが本当にきれい」さらには「一枚の葉」をじっくりと観察すれば、同じ一枚のカエデの葉でも、赤やオレンジと色合いが違いが観察できたり、カエデの種類によって葉の形も全然違うので、見比べながら探してみるも楽しみ方の一つです。さらに散策すると、カエデの他にもピンク色の実が特徴的な植物が紅葉していました。（森林インストラクターしずおか 杉山 雅章さん）「ちょうど実ができている、実と紅葉が見られるのは今がチャンス」（徳増 ないるキャスター）「実も可愛いですね、なんという植物？」（森林インストラクターしずおか 杉山 雅章さん）「マユミというんです」（徳増 ないるキャスター）「マユミさん、どこかにいそうな名前」色づく木々だけでなく、周りの景色と一体化した絵画のような景色を探すのも楽しみ方の一つ。なんといってもこの競演を見たいと…向かった先には…。（森林インストラクターしずおか 杉山 雅章さん）「ああ、見えましたよ、きょうは」（徳増 ないるキャスター）「わあ、すごい、これは絶景ですね～」そう、富士山。少し高いところに登ってみると…。（徳増 ないるキャスター）「紅葉越しの富士山。素晴らしい」（森林インストラクターしずおか 杉山 雅章さん）「写真になるね」（徳増 ないるキャスター）「絵を描きたくなる」この絶景、早速、写真に収めることに。この時もテクニックがあるんだそうです。（森林インストラクターしずおか 杉山 雅章さん）「順光で見るよりも、逆光で見る方が色が鮮やかに見える」どうでしょうか…、私が撮った渾身の一枚です。田貫湖では、ほかにも富士山と紅葉の競演が見られるスポットがありますので探してみてくださいね。紅葉を愛でた後は、足元に目をやって、落ち葉や実を拾い集めて遊ぶのもこの季節ならでは。落ち葉を画用紙に広げて、のりで貼っていきます 。（森林インストラクターしずおか 杉山 雅章さん）「これ何に見える？」（徳増 ないるキャスター）「動物に見えるけど、なんだろう、キツネでもない。ロバ…ロバに近いかも。…落ち葉を使って工作するのも楽しいですね」完成した作品がこちら。いかがですか？落ち葉を触るときは、かぶれてしまう植物もあるので、注意して楽しんでくださいね。