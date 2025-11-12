5児の母・鈴木サチ、“ヘビロテ確定”のデニムで決めた私服コーデを披露「かわかっこいい！」「5児のママに見えない！」
5児の母でモデルの鈴木サチ（45）が10日、自身のインスタグラムを更新。「ヘビロテ確定のデニム」で決めた私服コーデを披露した。
【写真】「かわかっこいい！」「5児のママに見えない！」“ヘビロテ確定”デニムで決めた鈴木サチの私服コーデ
鈴木が愛用しているのは『DIESEL（ディーゼル）』のライトブルーデニム。「いろいろ迷ったけど、やっぱり定番一番人気をチョイスしたよ」「履き心地ちフィット感、やっぱりこの形がしっくりくる」（原文ママ）と紹介し、デニムをあわせたコーディネートでポーズを決めた複数枚の写真をアップした。
コメント欄には「かわかっこいい！」「5児のママに見えない！」「ジャケットは、どちらのものですか？」といった声が寄せられている。
鈴木は2009年9月に一般男性と結婚。翌10年9月に長女、12年6月に長男、19年4月に次男、22年2月に三男、24年4月に四男を出産している。
